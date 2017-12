Publicidad



“Ahí lo hablamos tanto los representantes de Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, Canadá y Estados Unidos. Todos hablamos sobre ese hostigamiento que existe y que los actores llegan a ver como algo normal, creen que ya es parte del camino que tienen que recorrer para obtener sus papeles y esto no es así”.

Para que no vuelvan a ocurrir hostigamientos de cualquier tipo contra los actores, se reunieron en un congreso en Miami sindicatos de Latinoamérica y Estados Unidos.En entrevista, el secretario general sustituto de la ANDA, Abel Casillas, informó que en ese congreso se abordó un punto que es un secreto a voces: el acoso hacia los actores en todos los países del mundo.Casillas habló del caso Kate del Castillo, quien aseguró que en México las actrices son invitadas a fiestas con publicistas a las que tienen que acudir solas y de manera casi obligatoria. Esta declaración provocó que diputados de la comisión de Derechos Humanos presentaran una solicitud de queja ante Conapred para investigar y en su caso sancionar a Kate bajo el argumento de que la actriz sugirió la prostitución de actrices.Casillas opinió: “Ella es una persona valiente y la ANDA la puede proteger. Afortunadamente Kate tiene los recursos para no dejarse intimidar pero la ANDA le brindará asesoría jurídica a ella y a todos los denunciantes. Existen leyes contra los abusadores, estas protegen los derechos civiles y penales.“Los culpables deben estar preocupados por haber abusado a veces de niños, actores y actrices y las leyes se deben hacer valer”.Remarcó Casillas que eso también es válido para México.“Aquí también deben denunciar a todos los abusadores para que los actores (sean niños, actrices o actores) no sean dañados sicológicamente, que sean libres y consigan trabajo por la vía del talento y no del condicionamiento”.En el congreso se tomó la resolución de que la Federación Internacional de Actores (FIA-LA) inicie una campaña de respeto a fin de evitar el acoso en todas sus formas a hombres y mujeres. “Se trata de un plan que contempla situaciones como la de que los actores son corrompidos por medio de drogas”.