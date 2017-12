Publicidad







A ella el matrimonio con Elvis también le duró poco, apenas seis años. En su biografía, Elvis y Yo, Priscilla se sincera sobre los problemas de su relación, incluidas las infidelidades del cantante, aunque no es un tema del que quiera hablar. “No voy a entrar en eso”, apunta a quien

Como símbolo de su buena relación, tras firmar el divorcio abandonaron el juzgado cogidos de la mano. Elvis nunca se volvió a casar, aunque tuvo numerosos amoríos y, de hecho, poco antes de su muerte le había regalado un anillo de compromiso a su última novia, Ginger Alden, dos décadas más joven que él. Pero eso no le impidió seguir unido a Priscilla. “Nos preocupábamos realmente el uno por el otro”, explica ella. “Que un matrimonio se acabe no tiene por qué significar que te desagrada la otra persona o que no la quieres cerca. Nosotros nunca nos profesamos odio ni aversión; sencillamente, nuestra vida cambió. El mundo del rock no es glamuroso, es muy difícil, y más con alguien tan famoso como él, porque tienes que compartirlo con mucha gente y de muchas maneras”, explica.



Tras la separación, Priscilla probó suerte como actriz en Dallas o la saga Agárralo como puedas, pero ha tenido más éxito como mujer de negocios en calidad de coalbacea de la herencia de Elvis, que es una de las figuras que más ingresos sigue generando después de su muerte (35 millones de dólares el último año, según la revista Forbes).

En 1982 Priscilla convirtió Graceland, la casa que Elvis les compró a sus padres en Memphis, en una atracción turística y hoy es la segunda mansión más visitada de EE UU después de la Casa Blanca. Allí peregrinan cada año cientos de miles de admiradores de una de las grandes leyendas de la música, cuya muerte prematura, a los 42 años, dio pábulo a multitud de teorías conspiratorias (incluso a día de hoy existe un grupo de Facebook llamado “Evidence Elvis Presley is Alive”que cuenta con más de 25.000 seguidores).

Priscilla también sigue involucrada en exposiciones, proyectos musicales o eventos en vivo relacionados con Elvis. El más reciente es The Wonder of You, un espectáculo que recupera grandes éxitos como Suspicious Minds, Love Me Tender o In The Guetto acompañados de una orquesta sinfónica e interpretadas por el propio Elvis en grabaciones antiguas que se proyectan en unas enormes pantallas dispuestas sobre el escenario.



Además de coproducir el show (que la próxima primavera volverá a Europa, esta vez con parada en Madrid y Barcelona los días 11 y 12 de junio), la exesposa de Elvis decidió implicarse en él de forma directa, y durante los conciertos actúa como maestra de ceremonias, comparte fotos y vídeos caseros de su vida juntos y desvela anécdotas personales, lo que añade sustrato emocional al espectáculo. "Algunos espectadores gritan su nombre como si él estuviera allí, otros tienen lágrimas en los ojos porque les resulta tan real… Elvis conectaba de forma increíble con su público y cuando interpretaba una canción lo hacía con tal sentimiento y entrega que pensabas que la estaba cantando para ti. Una vez le pregunté por qué creía que sus canciones resultaban tan conmovedoras. Y me respondió: 'Por la vida. Desde estar enamorado al dolor de una pérdida, todos pasamos por las mismas emociones".

Cuando Vernon Presley, el padre de Elvis , falleció en 1979, menos de dos años después que su hijo, la responsabilidad de administrar el legado del rey del rock and roll,famoso tanto por sus ingresos millonarios (grabó más de 700 canciones, participó en 31 películas y ha vendido más de mil millones de discos) como por su inclinación a dilapidarlos, recayó sobre Priscilla Presley, la única mujer con la que se casó Elvis, en representación de los intereses de su hija, entonces menor de edad. “Su padre me dijo que Elvis confiaba tanto en mí que si algo le pasaba a él yo cuidaría de su patrimonio. Me quedé asombrada, no tenía ni idea”, explica ella en conversación con EL PAÍS durante su visita a Londres el 1 de diciembre.Priscilla Beaulieu (Nueva York, 1945) conoció a Elvis en 1959 en Alemania, donde su padrastro, oficial del Ejército, estaba destinado. Ella tenía 14 años; él, con 10 más, ya era un ídolo de masas y cumplía allí el servicio militar. “Fue impactante, por supuesto”, recuerda sobre el día que lo vio por primera vez. “Dios mío, estaba hablando con uno de los artistas más famosos del mundo, y me pareció uno de los hombres más guapos que había visto. Pero también era amable, generoso y carismático. Cuando entraba en una habitación la energía que irradiaba era formidable”.Se casaron en 1967 tras un largo noviazgo, y nueve meses después nació su hija, Lisa Marie . La única heredera del rey del rock, que ahora tiene 49 años y ha tenido una vida complicada. Se ha casado cuatro veces , la última con su guitarrista y productor musical Michael Lockwood, y antes lo hizo con el músico Danny Keough, el actor Nicholas Cage y con el rey del popMichael Jackson. De su último matrimonio nacieron las gemelas Finley y Harper Lockwood, cuya custodia tuvo durante un tiempo Priscilla Presley.