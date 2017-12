¿Cuánto cuesta ir a un juego de NBA en México?

Publicidad

La NBA, como todo evento internacional que viene a México, tiene un precio elevado tanto dentro como fuera del recinto en donde se llevará a caboLos boletos para los juegos de la Arena Ciudad de México entre los Nets de Brooklyn enfrentando al Thunder de Oklahoma City y al Heat de Miami iban desde los 300 hasta los 30,000 pesos en la zona VIPEn reventa, el boleto más barato tenía un valor de 800 pesosPara llegar a la Arena es bastante accesible, pues se encuentra muy cerca del metro Ferreria/ Arena Ciudad de MéxicoYa en el recinto, en diferentes partes hay tiendas en donde puedes comprarte el jersey de tu equipo favorito en Mil 500 pesos (siempre y cuando juegue ese día, pues no venden camisetas de todos los equipos de la Liga) o bien buscar en las inmediaciones puestos donde aún puedes encontrar jerseys de Michael Jordan o Charles Barckley en menos de 500 pesosLa comida no puede faltarLas palomitas, lo más recomendable en caso de ir acompañado, tienen un valor de 70 pesos, mientras los nachos valen 65; pero si eres un glotón que va solo a disfrutar del juego, puedes saborear un hot dog jumbo por 90 pesitosLa cerveza solo viene en presentación de dos latas en un vaso conmemorativo, con costo de 120 pesosPara los que van en familia, un refresco de un litro alcanza los 65Si eres de los que quieren seguirle a la fiesta al término del encuentro, hay un bar dentro donde puedes ir con tus amigos y pedir una botella de licor en no menos de 300 pesosSi te gastaste todo tu dinero en tus boletos y ya no puedes gastar, aun así puedes pasar de un excelente rato con las diferentes actividades gratuitas que hay antes y durante el partidoSi te gusta ganar premios y crees que tienes buena puntería, los juegos de encestar abundan en toda la Arena