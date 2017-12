Las 'Nahueladas' de Guzmán

Publicidad

En la Copa MX del Apertura 2014, Oswaldo Alanís, entonces central del Santos Laguna, vio a Nahuel tan fuera de su portería que aprovechó para tirar desde atrás de media cancha y marcar un golazo en el Universitario.El juego de pies no es un fuerte del portero argentino y así lo dejó en claro en el Apertura 2015, cuando trató de salir jugando rápido con su defensa ante el Querétaro, pero regaló el balón a Emmanuel Villa, quien no perdonó.Una pelota que parecía muy sencilla de atajar, se le escapó de las manos a Nahuel y propició el gol de Orbelín Pineda, en el duelo ante Chivas en la Jornada 3 del Clausura 2016.En el Clausura 2016 los Xolos le pegaron de visita 2-1 a Tigres con doblete de Dayro Moreno, quien capitalizó una mala salida del área por parte del 'Patón'.Otra de las malas salidas de Nahuel Guzmán, ante América en la Final de la Concachampions, aunque por fuera de lugar el gol fue anulado. De todas maneras las Águilas se coronaron en esa edición.En otra derrota de los Tigres, contra el León por 3-2 en el Apertura 2016, Nahuel quiso salir jugando y le puso una gran 'asistencia' a Mauro Boselli.En la pasada Final, cuando las Chivas se coronaron, el juego de Ida terminó empatado 2-2 en el Universitario y en ambos goles contra Tigres hubo responsabilidad de Nahuel.Ahora en la Ida de la Final ante Rayados, Nahuel Guzmán quedó en evidencia tras no poder rechazar una pelota que iba a primer palo y que terminó mandando a la red.