Hugo González reta a Tigres

Hugo González no se anda por las ramasEl portero de Rayados reta a Tigres, quiere que vaya a su estadio con la misma posición ofensiva que adaptó en el juego de ida, “porque nosotros haremos lo nuestro”La realidad, “espero que salgan igual que en el juego de ida, pero eso al final no importa, lo que importa es lo que hagamos nosotros y en nuestra casa no hemos perdido, y eso también cuenta”El portero, quien tuvo una gran actuación en la ida, espera que en la vuelta, “se juegue con la misma intensidad, con las mismas ganas y nosotros seamos un poco más efectivosLo que debemos hacer es preocuparnos por nosotros, más que por el rival”La confianza del canterano del América se basa en que “no perdimos ningún partido en su casa, eso está claro, ni en el torneo regular ni en la Liguilla, así que debemos de seguir bajo la misma tónica, así de fácil, no debemos de salirnos de nuestro planHay que ser equilibrados y estar muy tranquilos, no es un juego más, pero sí es un partido de futbol”Fuentes por VangioniTodo hace indicar que será Luis Fuentes quien tome el lugar de Leonel Vangioni, quien salió expulsado en el duelo de ida por la gran finalFuentes, quien inició el torneo como titular, está a punto de terminar su contrato con los Rayados, y la mejor forma de tratar de renovarlo o despedirse, sería con una buena actuaciónPor otra parte, el central Nicolás Sánchez se dijo listo para jugar mañana, a pesar de que en la ida salió con algunas molestiasAplauden apertura de señalTonatiuh Mejía, vicepresidente de Rayados, se dijo contento de que la señal del juego de vuelta se abra para todo el público“Eso nos tiene contentos, porque de esta forma nadie se perderá el juegoDebemos ser conscientes de que esta final no sólo es para Monterrey, sino para todo el país, además nos estarán viendo en 32 países másNos tiene contentos que así suceda”Festejo, hasta el lunesComo un acuerdo entre las dos directivas y las autoridades de sus respectivos municipios, San Nicolás de los Garza y Guadalupe, el campeón del futbol mexicano festejará hasta el lunes