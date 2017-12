Le pone magia a Frida Kahlo

Publicidad

Los últimos años en la vida de la pintora Frida Kahlo y su relación con la enfermera que la atendió ya se terminó de rodarBajo la dirección de la realizadora costarricense Ishtar Yasin, se encuentra en posproducción el filme Dos Fridas, que cuenta con la anuencia de la familia de Kahlo ya que incluso cedió una fotografía de ella, dormida, que aparecerá en pantallaMientras Frida es interpretada por la propia cineasta, quien la ha personificado en teatro, el papel de Judith Barreto, la enfermera, recae en María de Medeiros (Pulp fiction)“En la película, Judith está en el último tramo de su vida, en 1988, y en sus recuerdos viaja al pasado con Frida en los 50; la recuerda no como en un pasado histórico sino con magia, lo cual me dio más libertad creativa para realizarla”, indica YasinEn algún momento, en la vida real, el pintor y esposo de Frida, Diego Rivera, sospechó que entre ambas existió una relación más allá de la amistad y hasta corrió a la enfermeraFrida la recuerda en su diario íntimo como una enfermera celosa y fidelísima amiga, llamándola “mi Judith”Ishtar no toma ese punto, pero lo dejará a consideración del público“No lo toco como tema, eso nunca se supo, yo creo en la imaginación del espectador y pienso que cada quien va a imaginarse su propia historia”, dice la cineastaMedeiros fue elegida porque físicamente podía dar dos edades, con 30 años de diferenciaSer FridaLa pintora, advierte la entrevistada, se verá cómo alguien icónico y onírico“Es dentro de la memoria de Judith, así que yo diría que son como pinturas vivientes del pasadoFrida es alguien icónico y, al mismo tiempo, también humanaTiene una relación con la enfermera y un cariño mutuo”, comenta“Frida es un personaje que hace muchos años interpreté y siempre ha estado comigo, (ahora) en algún momento quise salir corriendo, debo aceptarlo, pero ya no podía, porque la directora no me lo permitía”, bromeaDos Fridas costó 14 millones de pesos; se filmó en la Ciudad de México y GuerreroLas grutas de Cacahuamilpa fueron utilizadas para representar el inframundo“Es una película que intenta alcanzar varias dimensiones de la realidad, estamos hablando del presente de Judith, de su casa en Costa Rica, luego el pasado con Frida, y el inconsciente de la enfermera que se manifiesta dentro de la casa”, apuntaDiana Lein encarna a la muerte, vista como “La mujer del velo”, Gabriela Guraieb como Tina Modotti, José Sefami en el papel de Diego Rivera y Luis de Tavira como Sigmund FreudTambién aparecerán Karl Marx personificado por Mauricio Jiménez y el astronauta Yuri Gagarin, en manos de Maxim BaboshkinDos Fridas es una coproducción mexico-costarricense con Luis Javier Castro, las compañías Astarté Producciones y Romano Films, junto con la Universidad de la ComunicaciónEl guión fue escrito por la propia cineasta en colaboración con la investigadora Martha Zamora, biógrafa de Kahlo, y Li Sáenz, sobrina de la enfermera“El venadito”, una de las canciones favorita de la artista mexicana, se oirá en el largometraje que buscará ser estrenado en festivales internacionales de cineLa película, de 92 minutos de duración, acabó hace un mes la posproducciónEs editada por Valerie Loiseleux (Vuelve a casa y El extraño caso de Angélica) y fotografiada por Mauro Herce (Mimosas)Otras pintorasSalma Hayek y Ofelia Medina han encarnado a Kahlo en las última cuatro décadasLa primera consiguió una nominación al Oscar a Mejor Actriz por la cinta Frida y, la segunda, es recordada por Frida, naturaleza vivaRecientemente la pintora fue recordada en Coco, donde es mostrada como una mujer perfeccionista y un tanto egocéntrica con su arte