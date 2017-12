Celebra Sergio Ascencio sus 40 años

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En compañía de amigos y familiares, el empresario y presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Sergio Ascencio Barba, celebró su cumpleaños número 40.En uno de los salones de eventos del Castillo Santa Rosa, en el camino a San Roque, fue donde se celebró esta reunión, en donde no hubo mensajes alusivos a cuestiones políticas o públicas.La fiesta, a la que asistieron más de 200 personas, estuvo amenizada por una banda musical, donde el empresario recibió a cada uno agradeciendo los regalos y las felicitaciones por un año más.Entre los presentes se encontró el diputado federal del PAN, Erandi Bermúdez, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Irapuato, Andrés Salas Zurita.Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, hasta casi las 6 de la tarde no habían arribado al lugar.Ascencio Barba ha sido mencionado como uno de los perfiles que busca la candidatura a la Alcaldía para el 2018, así como otros cargos de representación popular, y aunque no es militante del PAN se ha mostrado como un activo simpatizante a lo largo del año.