Denuncian falta de agua desde hace cuatro días

Habitantes de la comunidad La Luz, perteneciente a Salamanca, denunciaron la falta de agua en su hogares desde hace 4 días; aseguran que el Municipio no se ha acercado a ellos para brindarles algún apoyo.Son más de 100 familias que habitan la comunidad de la Luz, mismas que desde el pasado miércoles no tienen el servicio del agua en sus hogares pues tienen que pagar hasta $40 por un tambo grande de agua que apenas cubre las necesidades básicas de un hogar.“Estamos batallando mucho, no tenemos agua ni para bañarnos, la pipa llega y quién alcanza llena sus botes, y nos cuesta un bote grande en 40 pesos pero no alcanza para todos los que vivimos en una casa”, dijo Rosa María Pérez, habitante de la comunidad La Luz.Vecinos de esta comunidad ubicada al sur del municipio comentaron que la necesidad que pasan es mucha pues en algunas casas existen niños que presentan algún tipo de discapacidad que requiere por salud el agua para su aseo personal y hasta la tarde de ayer las autoridades municipales no han establecido contacto con los representantes de la comunidad para otorgar algún apoyo.“Que según se quemó la bomba, y que tardarán varios días en arreglarla pero que tampoco hay dinero, creemos que el comité del organismo debe resolver esta situación que nos afecta a todos”, comentó la señora y vecina de la localidad, doña Marce.Otros se los afectados son los niños y jóvenes que acuden al preescolar, primera y secundaria de está comunidad pues con más de 500 alumnos por los tres niveles educativos que tiene que lidiar con la falta de agua pues algunos de los sanitarios de la primaria, indican vecinos de La Luz, se encuentran en condiciones insalubres.Hasta la tarde del viernes aún no se restablecía el suministro de agua potable proveniente del pozo que se ubica en la comunidad de La Luz.