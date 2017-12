'Fiscal a modo': Yulma Rocha

Publicidad

El sistema estatal anticorrupción que busca evitar que las anomalías de funcionarios públicos del estado sean encubiertas y no reciban la sanción correspondiente, nació muerto, así lo declaro la Diputada federal Yulma Rocha Aguilar.“De verdad lamentamos mucho que se haya perdido la oportunidad en Guanajuato de realmente instalar un verdadero sistema estatal anticorrupción; el fiscal anticorrupción es una pieza fundamental en el sistema y si no hay autonomía, pues prácticamente nace muerto este sistema”,declaró.Resaltó que el nuevo fiscal es la garantía de la impunidad pues es un subordinado del procurador de justicia.“El PAN seguramente tiene mucho que esconder y por eso necesita un manto jurídico de impunidad y eso lo hace tener un fiscal a modo, un fiscal carnal; el PAN en Guanajuato sobre todo las dos últimas administraciones ha hecho precisamente de la impunidad su patrimonio, y es lamentable que en Guanajuato ocurran casos de corrupción he irregularidades y no pase nada a diferencia de otros estados donde hay hasta gobernadores encarcelados”, recalcó.La diputada dijo lamentar que a los funcionarios señalados de cometer actos de corrupción en el estados de Guanajuato sen 'intocables'.“Me hubiera gustado que los diputados federales así como se rasgaron las vestiduras en la cámara de diputados hasta con pancartas en la tribuna donde no querían un fiscal carnal, así se hubieran parado en el congreso del estado a exigir lo mismo”, manifestó.Por ultimo aseguró que este nombramiento representa la garantía de la impunidad para el partido Acción Nacional.