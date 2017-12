Podría Estado arreglar CPN

Publicidad

Ante la posibilidad de que el Gobierno del Estado se encargue de la administración del Centro Paralímpico Nacional, se evalúa destinar más de 30 millones de pesos en 2018 para la rehabilitación del recinto, indicó Isaac Piña Valdivia, titular de la Comisión de Deporte del Estado (CODE).Lo anterior, si la Comisión Nacional de Deporte (Conade), encabezada por Alfredo Castillo, decide hacer la donación del inmueble al gobierno estatal, para después evaluar aspectos de rehabilitación y operación.“Se ha estado trabajando conjuntamente con la dirección de Obra Pública municipal y la dirección de Infraestructura Deportiva, precisamente en realizar un diagnóstico para rehabilitar este tema, y andamos entre los 30 y 35 millones de pesos”, dijo.Piña Valdivia comentó que se requieren trabajos de manera principal en instalaciones eléctricas y las bombas que se utilizan en el área de albercas, que fue lo que se reportó como robado y requiere ser recuperado.Señaló que la próxima semana esperan tener la fecha para la siguiente reunión con autoridades estatales y federales, a fin de que en un periodo de alrededor de 6 meses, se haga la entrega del Centro Paralímpico y las obras necesarias, en caso de que así se decida.“El esquema está desde su origen, es un centro pensado en 4 grandes esferas, por un lado el deporte adaptado tanto en su iniciación como los deportistas paralímpicos, y por otro lado el deporte convencional, desde su iniciación y deporte de alto rendimiento”, refirió.Agregó que este centro regional, una vez en operación, no sólo será de beneficio para los deportistas de Irapuato sino de municipios cercanos de la región, pues tiene condiciones de movilidad adecuadas y está cerca de instituciones educativas.El titular de CODE dijo que si las negociaciones se dan y se pone en marcha la rehabilitación, el centro podría operar a finales de la administración estatal, y que espera que por los tiempos no sea tomado de forma política, pues no es la intención.