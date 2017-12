Publicidad

El suicidio del ex general bosnio croata Slobodan Praljak aparecido de manera reciente en los medios de comunicación es, desde luego, triste y dramático. Sin embargo, no es el primero del que se tenga noticia con tan letal bebedizo, cianuro de potasio, ni con la tan determinante decisión. Y, claro, la pregunta de por qué ese tipo de fenómeno se da, flota alrededor de cualquier aura personal. Hay un libro de Fiodor Dostoievski de nombre “Los demonios”, que en el capítulo tercero de su primera parte registra una aproximación a tan controvertida acción: un señor Kirílov, hablando con Stepán Trofímovich, asegura que el dolor y el pensamiento sobre el otro mundo anteceden a la acción de auto provocarse la muerte. El dolor, anotaba Kirílov, es el equivalente a una muy enorme piedra que pendiera sobre su cabeza y amenazara en todo momento caer sobre usted; y lo segundo tiene que ver con que la libertad completa existirá sólo cuando a la persona que se encuentra en el umbral del acto le sea indiferente vivir o no vivir. Kirílov agrega, en la obra de Dostoievski, que en el desdichado la vida sólo es dolor y miedo y que si éste logra vencer ambas cosas, será Dios.Desde luego el detalle es harto discutible, pero delante del relativismo que galopa y ensancha su influencia en nuestro mundo, cada vez más descompuesto, la cantidad de personas que optan por el suicidio para escapar de lo que Dostoievski identificó como dolores y miedos, aumenta de tal forma que vale la pena hacer un alto en el camino y reflexionar seriamente sobre el tema. Por ahora parece seguir siendo vigente y mayoritario el pensamiento humano que pregona que más vale ser viejo que no serlo.En una página que aparece en internet existe información de “escritores suicidas”. En ella se citan casos como el de Manuel Acuña, Ernest Heminway, Virginia Woolf, Stefan Sweig y, desde luego, el muy impresionante de Yukio Mishima. Difíciles son de es imaginar las características de vida que tuvieron que soportar esos personajes cismáticos y universales. Y, fíjese usted, amable lector, de manera paradójica, Heminway, usó en su libro “Por quién doblan las campanas”, como epígrafe, el bello pensamiento del poeta John Donne: “… La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti…”.