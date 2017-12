Interjecciones con ‘W, X, Y y Z’

Publicidad

-La clase pasada cada uno de ustedes contribuyó con un adjetivo para caracterizar a los políticos. Esta vez me van a decir cuáles son las cualidades del funcionario público ideal. -“Honrado, eficiente, cumplido, ético, modesto, diligente, simpático, empático, claro, culto, preparado, mandatario, nacionalista, patriota, amable, servicial, incansable, ideólogo, probo, equitativo, ecologista, colaborativo”. Al terminar el último, el profesor que había estado escribiendo en el pizarrón, se retiró unos pasos de este, para tener una visión más amplia y exclamó: -¡Waw! (uou).El clavadista en la Quebrada de Acapulco subió hasta lo más alto del acantilado, se persignó, puso la mente en su frente y se lanzó al rompiente mar con los brazos extendidos en cruz, pero unos metros antes de tocar el agua, juntó las palmas y entró directo al agua sin producir salpicaduras. Un turista estadounidense gritó: -¡Woooooow! (uaaaaaao).Desde un hotel contiguo, a una vacacionista que miraba la escena le sirvieron trozos de chico zapote a los que probó: -¡Wooooow!El “pollero” con sus indocumentados, habiendo apenas pasado la línea en la árida frontera, le dijo a uno de los del grupo: -Súbete a ese borde, agáchate lo más que puedas y ¡wáchale! a ver si no anda la “migra”.Estaba todo el grupo familiar posando para la foto: abueles , hijes, nueras, yernos, nietes y hasta dos perres (nótese la neutralización del genero). –No se muevan digan ¡whisky!Como no hay interjecciones con “X” he generado la siguiente: -Le dieron un plomazo al Melitón en el mero Zócalo; que llega la ambulancia, ¡al Xoco! (csoco).Olvida su rostro amable; esa juvenil mirada tan inocentemente seductora al igual que la sonrisa; la tibia sensación de sus labios. Olvida su repentina indiferencia y el su abandono. ¡Ya! (Se decía a sí mismo el abandonado).-Voy a dejar el cigarro tío. -¡¿Ya?! le contestó al sobrino, -dejar de fumar es bien fácil, yo lo he dejado muchas veces.Muy seguro de sí mismo el candidato a diputado, después de las elecciones, les dijo a sus cómplices (que no correligionarios): -El triunfo lo tenemos en la bolsa, ¡desde ya!Se encontraron los dos amigos chapanecos en el restaurante donde habían quedado de verse. El que llegó saludó al que estaba sentado: -¡Y day vos! (¿cómo estás?).Tocaron a la puerta. Por la rendija el esposo vio al que cobraba el abono de la motocicleta: -¡Ya la!, Carmen.Tuvieron un altercado, pero antes de irse a las manos, el uno le espetó al otro: -¡Ya vas!, a lo que le contestó -¡Ya vas Barrabás!-¡Ya rugiste león!, comentó el jugador de dominó en el momento en que su compañero cerraba el juego.Mientras el carro en la “Montaña Rusa” bajaba, subía y daba curvas, un muchacho entusiasmado, a cada descenso y vuelta, exclamaba: -¡Yupi!En la carretera angosta, en curva cerrada y en bajada, el “tráiler” de doble caja patinó invadiendo el carril contrario volteándose y aplastando a los ocupantes de un auto compacto: -¡Zácatelas!-Date un toque (de marihuana). -¡Zafo!Interjección leída en la Revista Argonauta sobre un reportaje en Vigo: -¡Zasca! Rematas al pulpo de un golpe en la cabeza y listo. Un poco de aceite de oliva y pimentón y eso está que te mueres.-Estaba copiándole a la del lado y ¡zaz! que me cacha el profesor.Al dar vuelta a la esquina de un jardín, el auto perdió una llanta la que se introdujo por un andador: -¡Zácatelas!; separó de las manos a una pareja de novios; un niño en un triciclo apenas tuvo tiempo de hacerse a un lado; le pegó en el trasero a un visitante que le daba de comer a los patos, arrojándolo al estanque. En su azaroso rodar el bólido se metió a un prado donde se celebraba un cumpleaños de piñata; ahí la rueda recibió un palo desviándose hacia el embarcadero cayendo finalmente dentro de una canoa a la que hizo naufragar.Gracias por haberme permitido llegar a la zeta.