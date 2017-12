La inseguridad

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Los políticos tímidos e interesados, se preocupan mucho más de la seguridad de sus puestos que de la seguridad de su país.” Thomas Macaulay (1800-1859) Historiador y político británico.No cabe duda que es digno de llamar la atención el hecho del enorme alboroto que está causando el proyecto de la Ley de Seguridad Interior que fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado jueves 30 de noviembre y turnado a la Cámara de Senadores para su revisión, mientras que, por otra parte, ha habido una enorme pasividad e indolencia cuando prevalece la precepción de que se ha estado vendiendo el país en pedacitos, en cachitos y todos… calladitos, empezando por el propio Congreso de la Unión.Considero que es de mayor relevancia que se verifique si Petróleos Mexicanos, sigue siendo de los mexicanos; si Ferrocarriles Nacionales de México, siguen siendo nacionales; si la Comisión Federal de Electricidad ha sido o no concesionada; si todas las islas que se consideraban de los Estados Unidos Mexicanos siguen siendo del país o ya han sido cedidas a otros Estados Unidos; si las minas de metales preciosos o de uranio son explotadas por el Estado Mexicano o concesionadas a extranjeros y sus prestanombres, etc.Pero bueno, bien se puede vender todo el territorio nacional y pagar tres o más impuestos sobre el mismo bien o servicio, que “no pasa nada” y, sin embargo, preocupa a determinado grupo, agazapado bajo el velo de la impunidad, que se brinde a la población la seguridad que los gobiernos estatales y municipales no proveen por el presunto contubernio de facto que existe entre las partes y en la que no está incluida la población más que con el carácter de víctima.Es preciso puntualizar con crudeza, que el romántico borrón que se hizo del texto original del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido un detonante para el incremento en la actividad que ha venido perjudicando a la sociedad y, si a esto le añadimos la falta de sanciones a quienes actúan contra ella abriéndoles la puerta de par en par para que vuelvan a quedar en libertad, se ha provocado que se vuelva nugatorio cualquier derecho y obsoletas la justicia y la equidad dentro del concierto y esperanza de la sociedad.Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones. Prohibida su reproducción parcial o total. La copia o distribución no autorizada de este artículo y, en su caso, su correspondiente imagen, infringe los derechos de autor.