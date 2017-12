Evacúan escuela por un incendio

Publicidad

Alrededor de 500 alumnos de secundaria fueron evacuados y 4 de ellos fueron llevados de emergencia a Hospitales de Irapuato, tras sufrir intoxicación por el humo que se concentro cerca de la unidad escolar en Los Arcos, debido al fuerte incendio de pastizal que se registró en la zona.Padres de familia y vecinos de la zona se quejaron de la falta de preparación de los maestros de la Secundaria General número 5, pues primero dejaron a los niños encerrados en los salones, después solo abrieron las puertas de la escuela y los casi 500 estudiantes salieron corriendo por todas las calles de Los Arcos.Antes de las 7:00 de la noche elementos del cuerpo de bomberos fueron alertados de un fuerte incendio en la avenida Aranzazu de Los Arcos.Al fondo de la calle se encuentra dicha secundaria, frente a ella junto a uno sembradíos esta un terreno baldío lleno de maleza, el cual fue incendiado por personas de la zona.Debido al fuerte viento, el fuego se avivo rápidamente y las llamas alcanzaban los 3 metros de altura.Los bomberos trabajaban en la zona, pero el humo comenzó a llegar a toda la secundaria.Los mismos alumnos comentaron que la mayoría de los maestros salieron rápido de los salones para quitar sus autos de la zona y evitar que se incendiaran y dejaron a los estudiantes en los salones, comentandoles que no salieran.Los salones encerrados se comenzaron a llenar de humo; para cuando los maestros regresaron muchos de los menores se comenzaron a sentir mal.Fue en ese momento que los docentes decidieron dejar salir a todos los niños, presuntamente para reunirlos en la avenida de los Arcos, pero al no tener todo controlados los niños comenzaron a correr y muchos se fueron a sus casas.Elementos de Tránsito Municipal, Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja lograron controlar la situación y atendieron a los menores los cuales comenzaron a formar y regresar a sus salones tras ver que la zona estaba fuera de peligró.Debido a la psicosis que se vivió entre los estudiantes al no saber que pasaba, cuatro niñas tuvieron que ser atendidas por paramédicos.Varias ambulancias de la Cruz Roja llegaron al lugar y llevaron a las niñas de primer grado de secundaria a hospitales.