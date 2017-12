Viven calvario en hospital

Usuarios del Hospital General de La Piedad denuncian que no se ha resuelto la atención y el director señaló que “se hace lo más humanamente posible”.

La empresa licitante aún no ha llegado a surtir materiales para que el hospital funcione al 100%, aunque aclaran “se está atendiendo a la población”.

Familiares de enfermos y los mismos pacientes, viven un calvario, aunque el director, molesto, señaló que “ya no es bueno hablar del tema”.

Enrique Pérez Castellanos, director del hospital, tras abordarlo luego de las denuncias de enfermos y familiares de éstos, señaló que es lamentable que se quejen de los servicios que se ofrecen “cuando estamos haciendo todo lo conducente”.

Indicó que no es sano tocar una y otra vez este tema, y afirmó que esta situación se vive en todos los hospitales y que seguirlo ventilando “se puede venir abajo todo lo que he logrado”, dijo.

La administradora del hospital Karina Lara Vega, sostuvo que no es posible que se diga que no hay agujas, ni material para suturar, cuando las han adquirido, aunque reconoció que hay los materiales pero no pueden usarlos hasta que llegue la empresa proveedora.

Dijo que administran lo que se tiene e incluso dejan provisiones para el turno de la noche, para evitar mandar a familiares a conseguir medicinas a deshora.

Familiares de pacientes

La señora Alma Delia Zaragoza Rea, de la comunidad de Patambarillo, denunció que llegó el pasado miércoles con su papá a punto de sufrir un infarto y tras batallar para que lo atendieran en urgencias, le dijeron que debía llevárselo ya que no había medicamentos para tratarlo.

Otras personas del municipio de Yurécuaro, también señalaron la mala atención de que han sido víctimas y lamentaron que la austeridad con que atienden.