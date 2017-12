Recuerdos de un 13 de diciembre

Publicidad

El 12 de diciembre de 1981 se cumplieron 450 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. El episcopado y pueblo católico mexicanos decidieron celebrar en grande dicho acontecimiento. Desde luego, se invitó a estar presente al Papa Juan Pablo II, pero debido a que el 13 de mayo de ese mismo año el Pontífice había sido balaceado en la Plaza de San Pedro, durante una audiencia multitudinaria, por el turco Mehmet Alí Agca, su estado de salud le impidió acceder a tal deseo.En su representación envió a México al cardenal Agostino Casaroli, secretario de Estado del Vaticano. Este purpurado (que nació en Castel San Giovanni, Piacenza, el 24 de noviembre de 1914, y moriría en Roma 84 años después) es considerado como un impulsor de la Ostpolitik de la Santa Sede, ese acercamiento del papado a los gobiernos comunistas de los países del este de Europa, en muchos de los cuales -como Polonia- la Iglesia Católica tiene muchos fieles.El cardenal Casaroli, en el desempeño de sus funciones diplomáticas, fue presidente de la tercera sesión de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, que tuvo lugar del 30 de junio al 1 de agosto de 1975, en Helsinki, la capital de Finlandia. Esta Conferencia contó con la asistencia de representantes de Estados Unidos de América, Canadá, la Unión Soviética y todos los países de Europa, exceptuando a Albania y Andorra. Fundamentalmente se buscaba la “distensión”, o fin de la “guerra fría” entre oriente y occidente, después de la Segunda Guerra Mundial. El Papa, entonces, era el beato Paulo VI.El cardenal Casaroli hablaba con soltura 15 idiomas. Era hijo de un sastre y, aparte del sacerdocio, había estudiado Leyes. El sábado 12 de diciembre de 1981 presidió en la Basílica de Guadalupe la misa solemne de aniversario de las apariciones, y al día siguiente, domingo 13, estuvo en Guadalajara, Jalisco. Entonces yo era reportero de El Diario y, como otros colegas que cubríamos la “fuente” del arzobispado, fuimos invitados a dialogar con el Cardenal Casaroli a las 09:00 horas, en la Sala de Cabildos de la Catedral.Su eminencia (este es el trato protocolario para un cardenal) tuvo ese día una agenda apretada las primeras horas. Se entrevistó con el arzobispo de Guadalajara (y anfitrión), cardenal José Salazar López; luego con el Cuerpo Consular y, finalmente con los periodistas. Nos sentamos en semicírculo y alistamos grabadoras y libretas. El cardenal, vestido con una sotana púrpura y de pie, nos saludó en perfecto español y, como avezado político, nos pidió que uno a uno nos identificáramos. Al hacerlo, correspondía conun saludo particular. Incluso eso sucedió con los dos agentes de la Secretaría de Gobernación –que así se identificaron-.Luego, con esa parsimonia de los experimentados en la vida, invitó a que le hiciéramos preguntas, pues él no hizo ninguna declaración. Y fue de ver que los compañeros periodistas preguntaron generalidades, como: “¿qué le parece Guadalajara?”, o “señor, un mensaje para la juventud”, “un mensaje para la mujer mexicana”. Yo me desesperé. (Antes de llegar a México, el cardenal había estado en Cuba con Fidel Castro y antes, aún, en China se vio con Deng Xiaoping -o Teng Hsiao-p’ing- quien abrió su enorme país al capitalismo. De repente dije: “Su eminencia, ¿nos puede dar la bendición?”El cardenal Casaroli sonrió y dijo: “Cuando yo era seminarista muy joven, en Piacenza, y el obispo de la Diócesis nos iba a visitar, el rector nos prevenía que debíamos ser atentos y corteses. Que charláramos con el prelado, pero dejando a él la iniciativa de abordar los temas, y que cuando viéramos que ya no había asuntos qué tratar, el más grande de nosotros, le pidiera la bendición. Con eso se entendía que ya terminaba todo”.Y su eminencia nos bendijo mirando al Cielo y juntando sus manos, para luego hacer con la diestra la señal de la cruz.Al salir de la Sala de Cabildos, muchos colegas dijeron: “no hay nota”, y otros, los radicales de pensamiento, comentaron que no podía esperarse más de un cura extranjero. Bueno, cada quien nos fuimos a seguir buscando las notas del día para llegar a nuestras estaciones de radio o televisión, o periódicos, con el trabajo correspondiente.Al día siguiente, cuando vi los periódicos la noticia más importante era la declaración del estado de sitio en Polonia, decretado por el Primer Ministro, general Vojciech Jaruzelsky, quien declaró ilegal el Sindicato Solidaridad, que fundó Lech Walesa y ordenó (Jaruzelsky) que los obreros que no se presentaran a trabajar serían detenidos y hasta serían fusilados. El Papa y los gobernantes de muchos países manifestaban preocupación y alarma por lo ocurrido en Polonia.Pero, lo más destacado para nosotros los periodistas tapatíos, era la fotografía publicada ese mismo día 14, de la reunión que en la Oficina Oval de la Casa Blanca, tuvieron el Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, con ¡el cardenal Agostino Casaroli!, quien de Guadalajara voló directamente a Washington, por órdenes del Papa Juan Pablo II. Yo creo que ahí comenzó la estrategia para acabar juntos (Vaticano, E.U., Inglaterra y otros países que ignoramos) con el comunismo mundial, lo que se concretó en 1991, cuando desapareció la U. R. S. S., sin disparar un solo tiro. Juan Pablo II era un santo, un Pontífice y un político inteligentísimo.