Teuchitlán: Lugar de la divinidad

Luego de cruzar la ciudad de Guadalajara, viniendo de la Región de los Altos, pasa uno al pie de una zona residencial donde las elegantes mansiones se dispersan entre las arboledas de tupida serranía. Entramos al Valle de Ameca; se bifurca la carretera para tomar la autopista a Puerto Vallarta; seguimos por la Libre y tras el crucero de Tala, en el kilómetro 46, caminamos 14 kilómetros hasta llegar a Teuchitlàn; risueño poblado donde en épocas pre-hispánicas, según la leyenda, se adoraba al dios “Teuchitón.”Sus calles le dan un trazo equilibrado. Estas tierras se encuentran entre Tequila, Amatitán, Ameca, San Martín Hidalgo, Tala y Ahualulco del Mercado. El clima es agradable y tiene como termómetro cultural la humedad que se diluye en el ambiente de la presa de la Vega.Los teuchitecos con quienes tuve la fortuna de tratar se muestran atentos con el visitante, comunicativos y cuando se refieren a Teuchitán, su vista se alegra, el tono de voz se aviva y su entusiasmo lo contagian al visitante inyectando interés y amor a su terruño. Estas disparatadas líneas son producto tan solo, de su breve trato en el corto espacio que estuve por allá.Tienen como Santo Patrono a San Gaspar, el mítico y magnánimo Rey Mago procedente de la India y que llevara presentes al recién nacido, Niño Jesús a Belén. También despliegan especial devoción a un añejo Cristo de caña de maíz del Siglo XVI de ascendencia franciscana, Titular de la Hermandad del Señor del Descendimiento o del Santo Entierro. Aquí se venera con el nombre del Señor de la Ascensión, cuyos favores son copiosos y reparte desde tiempos inmemoriales.Sus fiestas son rumbosas y congregan a visitantes que vienen desde la ciudad de Guadalajara y circunvecinas; sobre todo, del contorno de su región: La Vega, La Estanzuela y El Amarillo. Sus novenarios despiertan al vecindario con albas y repique de campanas, vísperas, cohetes, fuegos pirotécnicos y recorridos de grupos musicales por las calles. Esto nunca falta; porque el teuchitleco es bueno para la música.Y ya en la fiesta, no faltan las enchiladas, la birria o el pozole, aparejados con exquisitos sorbos de tequila o mezcal, tradición del Valle Amequense; pues el agave se sazona con finura en estas tierras basálticas con manchones de toba y segmentaciones de regosol eútrico. Y aunque la alegría aun no contagie a la fiesta, saltan las notas de don Petronilo González Estrada cuando canta:“ Que viva Teuchique viva si,ese es el gritoque se oye aquí.Mis Teuchitlecas,bellas muñecaslas que yo quierocon gran afán.Son primorosascomo las rosasque en la mañanacubren el plan….”Pero lo mas apreciable, además de la gente, es el valor de su Historia porque es única; no tan solo para el lugareño, sino para el Estado de Jalisco. Su arcaica cultura es manifiesto adelanto en las Culturas de Occidente. Los hallazgos que en esta región se han localizado en cerámica y vestigios arquitectónicos, son la prueba. Estos invaluables descubrimientos vienen a echar por tierra los conocimientos que sobre los asentamientos humanos se tenían del Occidente de México. Gracias a los meritorios esfuerzos de muchos estudiosos, sobresaliendo los afanes del arqueólogo Phil C. Weisgand, desgraciadamente fallecido el año de 2011, en el área de los guachimontones. Importante lo es también, Da. Acelia García Anguiano, esposa del desaparecido investigador.La escritura es un atributo sociológico importante de las civilizaciones tempranas, sin importar qué elemental haya sido el esfuerzo al principio. El sistema glífico que se ha identificado, asociado a la arquitectura monumental en círculos, es ciertamente un sistema temprano. Aunque no posee los cartuchos bien organizados de los mayas del periodo clásico, que son contemporáneos con Teuchitlán, lo que aquí se ha encontrado es tan complejo como muchas cosas que en Teotihuacan se observan.En la zona arqueológica de los guachimontones se desarrolló una cultura que se desplegó en el periodo clásico, contemporánea a la de Montalbán y dejó vestigios de pirámides circulares, con patios y plataformas simétricas y puede asegurarse que hasta monumentales.En el área se encuentran dos juegos de pelota; uno, con un campo de ochenta metros de largo y diez de ancho; otro, de ciento treinta y cinco metros de largo, tan solo superado por el existente en Chichén-Itzá.Aquí han descubierto maquetas de barro representativas a muchas actividades sociales, económicas, religiosas y militares de un pueblo que llevó una intensa vida cotidiana. Estos tesoros los han encontrado como ofrendas en sus tumbas. También se han localizado armas, representaciones de guerreros con insignias y un sinnúmero de cerámica simulativa a la vida de un pueblo creyente de la influencia de los astros y reverente a los ritos de su transición: nacimiento, pubertad, matrimonio y muerte. De una sociedad quehonraba a los ancestros, celebraba banquetes comunales y respetaba a los ancianos. A las personas con deformaciones físicas se les tenía como receptáculo de poderes especiales. Teuchitlán era un pueblo que como la mayoría de los pueblos pre-hispánicos aprovechaba el maguey como comida, textil y bebida. Y sobre todo, una variedad de vasijas antropomorfas y zoomorfas, cuyos elementos decorativos, son simbolismos que nos hablan de una sensibilidad cosmogónica.Teuchitlán tiene la Presa de la Vega, amplia y apacible; cuyas aguas brindan prodigalidad de bienes a la región y de un ambiente de agradable estancia. Si quiere pasar una tarde placentera, hágalo en uno de los restaurantes levantados a la orilla, apurando un sabroso pescado o apetitoso marisco. Desde allí, bajo el palio de verdura de sus frondosos árboles, es una ensoñación ver caer la tarde y volar las parvadas de aves que regresan a sus hogares y que antes de llegar, hacen alto y equilibrio sobre las hojas del lirio, cuya franja circunda el espejo inmenso de sus aguas; mientras la garza de albo plumaje, a grandes zancadas, con su largo pico pepena su cena antes de recluir su existencia en los aéreos nidos suspendidos en las altas copas de los árboles.Si gusta de una sabrosa comida, vaya a la zona del Rincón para que pruebe su platillo “Especial de Rana”; y que por esa razón a sus habitantes les dicen “Los Raneros”. El Lic. Pedro Vargas Avalos asienta en su libro “Teuchitlàn, en la Historia a través de los Siglos”, que a los de Tala les llaman “Raiceros”; a los de Ameca, “Bagres”; y a los de Ahualulco, “Buchones.” Esto me recuerda que aquí en Lagos, a los de Santa Elena se les dicen “Camoteros”. a los de La Chona, Vienen a mi memoria unos versos del teocaltichense Manuel J. Aguirre que dicen: “Así a los de Encarnación, / son nombrados “Semilleros”; / en tanto de Aguascalientes, / los conocen por “Chileros”. / “De Tepatitlán: “Mayo Cuatro”; / “Joyo Juera” los de Lagos; / “Quince Pesos” en San Juan; / “Turicates” los de Jalos. / De Nochistlán, Zacatecas, / les dicen “Los Mascacueros”; / como a los de Teocaltiche, / nos llaman “Chapulineros”.En estos parajes, frente al enhiesto volcán de Tequila, nace el Río Ameca.Visitar Teuchitlán es conocer una pequeña población tradicionalmente religiosa. Pisar estas tierras es tramontarse a las pretéritas épocas de las culturas clásicas cuyo estudio cambiará totalmente la visión que de la vida pre-hispánica se tiene en torno a las Culturas del Occidente.Lagos de Moreno, 29 de noviembre del 2003.Ezequiel Hernández Lugo.Cronista de la Ciudad de Lagos de Moreno.