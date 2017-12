El deporte corre por sus venas

Publicidad

Le decían ‘Ivancito’, sabía jugar de acomodador y remataba uno que otro balón con efectividad. Antes del futbol, se concentraba en el seno del voleibol, de donde proviene su familia mediante su mamá y hermanas. Sin embargo, la vida le tomó un giro y le cumplió un capricho: ‘Ivancito’ es futbolista profesional de Primera División.Desde los seis años, José Iván Rodríguez practicó el futbol, primero en Morelia que es de donde pertenece su familia y posteriormente en la ciudad de León, a donde llegaron a radicar. Su mamá (Cynthia Rebollar), es entrenadora de voleibol, paso que le siguieron sus hijas (una mayor y una menor que Iván), y por ende, en algún momento José Iván también se interesó por el deporte de los fildeos… pero a la par, nunca dejó el futbol, cosa que hoy le entrega los frutos más provechosos.“Tengo muchos años ya entrenando, prácticamente desde los seis años, pero sí, mi mamá es entrenadora de voleibol y tengo algunas cualidades para jugarlo también. He seguido entrenando con ella, en las vacaciones y cosas así, y también lo agarro a veces como hobbie, para distraerme”.“Es un cambio muy drástico y muy inesperado, pero a la vez no lo noto muy difícil. Me he estado preparando muy bien para poderme mantener. Llegar es muy complicado, pero mantenerse también lo es. Las dos cosas suelen ser muy difíciles”.“La verdad sí, tengo que asegurar este lugar, pero nada es fácil y regalado, sé que con el esfuerzo y la dedicación se puede lograr (…) se necesita mucha disciplina y amor a esto”.Antes de José Iván Rodríguez, existió una cantera interesante en el Club León, con jugadores como Mauricio Castañeda, Óscar Suárez, Luis Franco, Diego de la Tejera, Aldo Rocha y Leonel López, cada uno con una historia en particular, las cuales fungen como un camino trazado del qué hacer y qué no hacer en Primera División.José Iván, aquel chico ‘voleibolista’ lo sabe, sabe del trayecto –duro- que ha transitado y de lo que tiene que cumplir para mantenerse en los ‘cuernos de la luna’.“Creo que no me tengo que acelerar a cosas, tengo que llevar esto con calma; tengo que dejar que las cosas se vayan dando con calma”.“Para mí los dos son muy importantes, porque cada uno de ellos vio algo importante en mí, y entonces lo debo de tomar de la mejor manera porque me ha favorecido y les estoy agradecido a los dos”.“Me enfoqué mucho en él, en sus pasos y su dedicación y he aprendido mucho, tanto de él como los demás. Me dan tips, consejos, hablándome mucho para tratar de mejorar y también me dicen mis errores, eso sirve bastante para mejorar. Al principio sí me ponía muy nervioso por estar con ellos, pero no debo de menospreciarme porque jugamos a la par y ellos son los que me dan los consejos”.“El persistir, el luchar por lo que quiero”Y es que a veces más que el talento en los pies, sirve el luchar, luchar… y luchar. Solo así, José Iván Rodríguez considera que puede quedarse en el mediocampo de la Fiera, y no soltarlo… en pocas palabras, dejar huella.