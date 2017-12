Padecen guanajuatenses bajas temperaturas

Publicidad



“Ha sido uno de los inicios de invierno más intensos de los últimos años. El frio calaba hasta los huesos y se congelo el agua de estanques, de las llaves. Los animales tuvimos que llevarlos a refugios más cálidos pues la helada fue intensa”, señaló Erasmo Aranda, de la comunidad de La Cuatralva.



“No, en ese entonces dormía hasta en el piso, y hacía un frío tremendo, y como no había puerta el aire entraba todo, éramos muy pobres, pero nos las arreglábamos”, narró.

La ola de frío polar afecta a municipios del norte del estado de Guanajuato donde se registran temperaturas congelantes hasta de 7.5 grados bajo cero, y Protección Civil alerta que para hoy y mañana seguirán las bajas temperaturas.De acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) la temperatura más baja en la entidad fue en el municipio de Ocampo donde se registró 7.50 grados bajo cero.La hora más crítica fue a las 7.30 de la mañana, cuando se registró en el Municipio de San Felipe 3.2 grados bajo cero.En comunidades rurales como Altos de Ibarra, San José del Tanque, Vergel de la Sierra, en el corazón de la sierra de Lobos fue tal la helada que amanecieron estanques congelados, así como la tubería del agua potable.Protección Civil no reporta víctimas por congelamiento, señalando que han funcionado los operativos de alerta preventiva para que los ciudadanos tomen las medidas precautorias para evitar.Los municipios del norte fueron los más helados, debido a su colindancia con el estado de San Luis Potosí donde también se han sentido los efectos del frio invernal.Sin embargo en municipios de San Luis Potosí, colindante con Guanajuato, como Villa de Arriaga el termómetro bajo a los 9.40 grados bajo cero.Seguridad Pública del Estado reporto que en San Luis de la Paz en la comunidad de Mineral de Pozos y en el Cerro de Villalpando se registraron temperaturas de 2 grados bajo cero.Protección Civil mantiene la alerta a los ciudadanos. “Se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados para domingo y lunes. Habrá ambiente muy frio con heladas por la mañana y bancos de niebla dispersos en la zona serrana”.Por su parte Sapal informó que la temperatura más baja registrada en la zona urbana de León fue en el fraccionamiento El Faro donde se reportó 7 grados centígrados.También pronostica temperaturas mínimas de 3 grados y máximo de 22 para este domingo; para el lunes mínimos de 5 grados y máximas de 24.Desde hace 87 años el señor Guadalupe Huerta Falcón vive en la colonia Los Castillos, y el frío siempre ha sido uno de sus mayores inconvenientes.Para Guadalupe, el clima frío es un viejo conocido, en sus primeros años de vida él y su familia tenían que contrarrestar las bajas temperaturas solamente con el calor humano, ya que vivían en condiciones precarias.Ahora, Guadalupe pasa sus años de retiro en su humilde hogar, a unos cuantos metros del bulevar Hidalgo, en compañía de su esposa y una de sus hijas, “ya ahorita por mi edad y por mi salud no puedo trabajar, mi viejita y yo nos mantenemos de la pensión que me da el gobierno, y también de la tiendita que tiene mi hija, es poquito, pero no se las ve uno tan difícil como antes”.Ahora con el inicio de las bajas temperaturas en la ciudad, Guadalupe prefiere quedarse en casa, bien resguardado del clima, “un fríazo tremendo en la noche, mejor me acurruqué ahí en la casa y a dormir bien cobijado por que estaba feo el clima, y ya con la puerta cerrada pues también ya se la pasa uno