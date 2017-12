Ve Márquez complicada candidatura

Publicidad



“Una opción importante es que el proyecto lo tome CONAGUA, literalmente; con Banobras y el recurso del FONADIN (Fondo Nacional de Infraestructura), lo podamos complementar con la parte estatal y municipal de Sapal, y desarrollar el proyecto nosotros mismos, y no depender de una concesionaria. Lo que necesitamos es que se pueda tener un buen acuerdo jurídico administrativo de la concesionaria con la autoridad federal, y eso ayudaría a destrabarlo. En estos días está por vencer, por llegar al término para una buena negociación”.



“Pero para mí, la mejor opción es lo primero”, señaló.



“El Ejército es para cuidar de la soberanía de nuestro país, para temas de emergencia y desastres naturales, etcétera, lo que conocemos; pero también en estas circunstancias que está viviendo el país, es un tema de crísis de inseguridad nacional".



“Yo veo para un servidor ya complicado el escenario, ya la definición está muy cerca, yo veo a Ricardo Anaya, que es el que tiene mejor posicionamiento... yo si creo que si las circunstancias se dan bajo estas estadísticas, sinceramente no me queda mucho que hacer ahí; sin embargo se estarán tomando definiciones en estos días”.



“No, no eso lo digo de manera clara y tajante, no iría por la dirigencia del partido, me quedaría a cerrar con Guanajuato”.

Mientras tanto, contempla la posibilidad de cerrar su Gobierno en Guanajuato.En entrevista con am,habló de varios temas relevantes para el estado y el país.Señaló, entre otros, que Guanajuato se encuentra en el decimoquinto lugar de violencia en México, que le preocupa el retraso en la obra del Zapotillo y que la igualdad de género no es una moda para su administración.Acerca de la presa, Señaló que la obra va muy retrasada con respecto al calendario que se tenía contemplado, por lo que que se tendrían que contemplar opciones para que se agilicen los trabajos, para lo cual señaló dos alternativas.Agregó el Gobernador que esta situación dará lugar a modificaciones en el presupuesto, pero señaló que lo importante que se concluya con el proyecto.La segunda opción sería que la empresa Abengoa, quien tenía la concesión, se apoye con otras empresas que la fortalezcan y que se pueda concluir el proyecto.Sobre el litigio en torno al Estadio León, se comprometió a seguir en la pelea.“Sobre esto, se sigue en la Corte, precisamente estuve en la mañana (del jueves)... atentos al proceso; aunque nosotros no estamos directamente implicados en el juicio, estamos coadyuvando con el municipio y yo puedo decir que estamos defendiéndolo con garras, y literal, hasta el último aliento. Lo comenté, al menos en mi administración no lo dejaré... seguimos litigando, seguimos en la Corte haciendo el esfuerzo jurídico”.Sobre el problema de la, Miguel Márquez mantuvo su postura de que el mayor número de crímenes ocurre por delitos que son responsabilidad federal.“Ha habido un incremento en homicidios, muchos de los cuales por riñas, cuestiones familiares, obviamente por cuestiones de crimen organizado es donde se ha dado un repunte, y yo diría que la mayoría por el tema del robo de combustible, las pugnas entre estas personas. Y el 82 % de los homicidios dolosos corresponden a actividades relacionadas con delitos del orden federal, por arma s de uso exclusivo del ejército, robo a combustible y crimen organizado, las carpetas de investigación las tiene que ver el fuero común, pero la causa... más del 80% es relacionado a delitos del orden federal.Aclaró en este punto que Guanajuato se encuentra por debajo de la media nacional, está en el lugar 15, de 32 estados.“Es decir que hay 14 estados por encima de nosotros con una problemática mayor, siendo que Guanajuato es el sexto estado más poblado del país. Esta es la tasa por cada 100 mil habitantes, esto no es consuelo, la verdad es que sí hemos tenido incrementos”.En este sentido, dijo que elporque de otra forma, se limitan y no actúan, ya que se implican otros temas que limitan su actuación.“Una ley de seguridad Interior la están viendo ya en el Senado, ya pasó el Congreso y ahora en el Senado podrá haber algunos ajustes que atiendan a organizaciones nacionales e internacionales, pero en sí, yo si veo que esta ley es necesaria, y necesita certeza jurídica el ejército para poder actuar".Sobre el tema de las 11 gasolineras que han sido clausuradas, el gobernador señaló que en definitiva es un tema que compete a PEMEX,“No tenemos mayor conocimiento, el proceso lo llevan ellos (PEMEX), insisto que algunos casos puedan estar relacionados con que no comprueben la venta de combustible o que en los controles volumétricos haya diferencias, algunos pueden ser de carácter administrativo... pero quien tiene el monopolio de este proceso es PEMEX”.Sobre sus posibilidades de ser el eventual candidato del frente que integraron PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Márquez Márquez habló de la buena relación que lleva con los integrantes de diferentes partidos.“Llevo muy buena amistad con los gobernadores, con gente del PRD, llevo buena relación con ellos, siempre hemos sido muy claros, hay principios en los cuales no coincidimos, pero sí coincidimos en temas de carácter social, educativa, militar, etcétera; en la CONAGUA he trabajado muy bien con ellos, con (Miguel) Mancera, con Graco (Ramírez), con (Arturo Núñez) Nuñez, con Silvano Aureoles, hemos hecho muy buena amistad y lo agradezco”.“Lo veo complicado, puede darse, yo lo veo complicado. Igual con Movimiento Ciudadano llevo muy buena relación, igual que con gobernadores panistas. Yo en ese sentido creo que hay muy buena relación con todos, pero no está en mi la decisión, si se da la conyuntura, ahí estaré, si se dan las circunstancias ahí estaré; si no no, no tengo ningún problema, desde mi trinchera yo cierro filas en Guanajuato en mi gobierno. Pero lo que sí es cierto es que la definición ya está a la vuelta de la esquina y es cuestión de días”.Nuevamente se le cuestionó que de no ser la candidatura a la presidencia de la República, sería la dirigencia del Partido, y reiteró:Sobre el tema de la paridad de género, se le preguntó al Gobernador si se trata de una moda, o se va a aplicar“Es un tema de ley y se está aplicando, lo puedes ver aquí (la entrevista se hizo en una sede del Poder Judicial) tenemos un juez y una jueza, aquí está muy claro; la mayor parte del personal son mujeres. Vamos a los municipios y muchas tienen el cargo de directoras, lo vemos en las empresas, y así es diferentes rubros, en educación superior ya son más las mujeres que los jóvenes estudiando. Este es un tema en el cual la mujer a tomado un rumbo muy importante; es más, ahorita el 26% de las mujeres en el estado son jefas cabezas de hogar, o sea ya le aportan fuerte al producto interno bruto en el estado; en las alcaldías va mitad hombre mitad mujer, para la legislatura estamos hablando que casi la mitad van mujeres. Entonces la mujer a tomado un papel muy relevante, el Guanajuato el Instituto de la Mujer se ha convertido en un buen modelo a nivel nacional de transversalidad, donde hay muchos apoyos, programas y obviamente en donde se impulsa el empoderamiento de la mujer; las Mujeres Empresarias, por ejemplo, los capítulos se han incrementado, Guanajuato es el estado que tiene más capítulos AMJE en el país. Maestras, en Hospitales, la verdad es que la mujer tiene un rol muy importante que jugar”.