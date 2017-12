DIEGO LEÓN, SE BAJA

Publicidad

El magistrado Diego León Zavala, de quien se decía tenía un bloque de simpatías para aspirar a la Presidencia del Poder Judicial, ya se dobló ante el gobernador Miguel Márquez que quiere a Claudia Barrera.* VAN CON CLAUDIAEste grupo, en el que tiene liderazgo el magistrado Daniel Chowell Arenas, ha hecho una segunda reflexión y optará por dar su respaldo a Claudia. La prefieren a Alfonso Fragoso.*ARMONÍA NAVIDEÑASin nubarrones en el camino todo apunta a la ratificación de Claudia en la sesión del pleno el 3 de enero. Miguel Valadez rinde su Informe el próximo día 13 y el 15 se van de vacaciones con “humo blanco” y abrazo navideño.El senador guanajuatense y aspirante presidencial del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, fue uno de los que asistió anoche al registro del convenio de la coalición ahora llamada “Por México al Frente”, ante el INE. Pero eso sí, les dijo claro que reitera su aspiración de abanderar la coalición y que confía en que habrá “un método objetivo y justo, que incluya debates y permita contrastar perfiles”.*CARGADA AZULLa realidad es que hoy es hora que no hay un método para que el Frente elija a su candidato. Por lo pronto ya están invitando a sus cuadros a un evento este domingo de cargada para Ricardo Anaya Cortés.El diputado federal del PAN, Ricardo Sheffield Padilla, no quita el dedo del renglón en su aspiración de regresar a Palacio Municipal. En los últimos días anda del tingo al tango con diferentes reuniones. Estuvo con unos 300 maestros, también con el Frente de Uniones de Tianguistas, y hoy tendrá un evento masivo con mujeres de colonias populares en la final de un programa para bajar de peso.*MUJERES, EN FORMAEn el programa “Renuévate” participan en la final hoy por la tarde en el parque Explora alrededor de 600 mujeres de 17 colonias populares (que además son de baja rentabilidad para el PAN). Desde hace un tiempo que el panista promovió con grupos de 40 a 80 mujeres en esas zonas un chequeo médico, y luego una asesoría nutricional y de actividad física para ayudarlas a bajar de peso y mejorar su salud.*EL OPTIMISTACon eso y otras acciones Sheffield Padilla envía la señal de que está en la jugada. También por su cuenta manda elaborar encuestas sobre las que, asegura, está basado su optimismo. Sabe que no es el favorito de la nomenclatura azul local, pero en la decisión de las gubernaturas y de las localidades más pobladas del País pesará el quiénes puedan dar más votos al candidato presidencial (que falta definir).*VIDEO PARA JÓVENESRicardo subió otro video a sus redes sociales con su sugerente frase de “lo podemos hacer, lo vamos a hacer”. Ahora el mensaje es para los jóvenes, recuerda que en su trienio se apoyó el nacimiento de los centros de innovación en las universidades La Salle, Ibero y Tec de Monterrey, y se donó el terreno para el campus de la UNAM. Y promete oportunidades de educación y emprendimiento.En la grilla de que si va o no como candidato de Morena a la alcaldía el ex regidor del PRI, Aurelio “Chachis” Martínez Velázquez, la secretaria general del partido en Guanajuato, Alma Alcaraz, enfrió ayer la polémica con su respuesta de que están para apegarse a lo que ordenen los consejos nacional y estatal.*HAY UN COORDINADOREl hecho es que el doctor Gabriel Pérez Corona fue designando como coordinador de Organización Municipal de León por el Consejo Estatal en sesión de agosto, y por consenso. Eso no significa un pase automático para ser candidato a la Alcaldía, pero sí le da una ventaja para ser considerado.*TODO PUEDE PASARErnesto Prieto Gallardo, dirigente estatal, hasta el momento no ha tenido un encuentro con Aurelio Martínez. Llegado el momento de la definición de candidaturas en Morena Guanajuato están conscientes que tendrán que evaluar sus perfiles con los que aparezcan “importados”, y elegir a los más competitivos.La legisladora federal tricolor, Azul Etcheverry Aranda, se reunió hace unos días con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para impulsar la construcción de puentes y pasos a desnivel en la carretera 57 de San José Iturbide, petición que hacen a través de una carta las industrias de la zona.*PETICIÓN DE INDUSTRIASLas empresarios ya se organizaron para desarrollar el proyecto ejecutivo validado por la SCT Guanajuato y con eso gestionar los fondos federales necesarios para ejecutar la obra lo antes posible.*OTROS DOS SECRETARIOSEsta semana la leonesa también estuvo con el titular de Energía, Pedro Joaquín Codwell, para solicitarle apoyo a comunidades de Guanajuato con paneles solares para la generación de energía eléctrica e internet. Y cerró con otro secretario de Estado, el del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, a quien pidió que el Servicio Nacional de Empleo fortalezca la colocación de mujeres migrantes en puestos de trabajo.*Y EN LA SEDATUY no fue todo, la priísta se reunió con Ramón Sosamontes Herreramoro, el jefe de la Oficina de Rosario Robles Berlanga, titular de Sedatu; ahí el tema fue impulsar esquemas de financiamiento de viviendas con servicios. Por reuniones no paró Azul, el gran reto es que pasen del café a las acciones concretas en el terruño.

En la entrega del Premio Nacional en Derechos Humanos, el presidente Enrique Peña Nieto hizo ayer un llamado a escuchar a organismos de la sociedad civil para enriquecer la Ley de Seguridad Interior.El panista leonés, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Fernando Torres Graciano, difundió una reunión del jueves con el Alto Comisionado en Derechos Humanos, la CNDH y la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena y señaló: “Buscaremos que la Ley garantice el pleno respeto a los derechos”.Juan Carlos Romero Hicks pidió tomarle la palabra a EPN y abrir el debate.