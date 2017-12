Catean puestos de calzado pirata

Publicidad



“PGR sede Guanajuato no hizo ese operativo, no participó ni hay aseguramiento ni disposición de parte de nadie”, se informó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En un operativo en laelementos de laaseguraron calzado apócrifo.Los agentes llegaron alrededor de las 2 de la madrugada de ayer a catear al menos seis locales ubicados en las callesen uno tiraron las cortinas para confiscar el calzado supuestamente apócrifo.Las calles fueron cerradas por patrullas durante el par de horas que duraron las acciones, y en ese periodo no se vio a los vendedores que ofrecen su mercancía en la madrugada cerca de laHasta anoche no se informó el número de pares decomisados, que fueron retirados en una camioneta blanca.Por la mañana la Procuraduría General de la República (PGR) informó que esta instancia no participó en las acciones de decomiso.