Aumenta acceso de jóvenes a drogas

“Un camarada hace el contacto, nunca nos acercamos en bola porque nos pueden cachar y a él (vendedor) también, son chavos de nuestra edad que saludan a uno y a otro como si fueran camaradas y ahí se entrega lo que compramos en corto”, comentó un estudiante de tercer semestre de preparatoria quien probó por primera vez la marihuana hace medio año.



“Es un chavo que lo conocemos por su apodo, uno de tercero nos pasó su número, son puros conocidos de conocidos a los que les vende, le marcamos y él viene en el carro, uno se sube al carro y nos da una vuelta y nos entrega bolsitas de 50 pesos o cien, pero eso es de vez en cuando no siempre porque si nos da miedo”.



“Nosotros no sabemos quién vende, pero hay un camarada de tercero que su hermano fuma y él también y nos invitó y a veces le pedimos a él, o uno de tercero le encargamos pero nomás poquito, ni tenemos dinero y no va andar el chavo cargando con “el kilo”.



“Se sabe que en algunas escuelas hay gente que mueve sustancias y regalan a los jóvenes para que se inicie al consumo de la venta. También es una realidad que el primer consumo es compartido por algún compañero que invita”.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017 reveló que cada vez más menores de edad usan drogas en Guanajuato. Y el mayor aumento lo han tenido las drogas ilegales.Durante un periodo de 8 años, el empleo de drogas ilegales en menores casi se duplicó, pues mientras que en 2008 las consumía 1.7% de la población de entre 12 y 17 años, en 2016 el porcentaje se elevó a 3.2%.Según el estudio, la incidencia en el uso de cualquier tipo de droga en menores de edad pasó de 4.7% en 2008 a 5.9% en 2016.La incidencia refleja el número de nuevos casos que se producen en un determinado periodo de tiempo.Esto significa que mientras en 2008 4.7 niños de entre 12 y 17 años que nunca lo habían hecho comenzaban a consumir drogas, el año pasado eran ya casi 6.Los especialistas señalan que se trata de la edad de consumo experimental y la más vulnerable para convertirse en consumidores activos, según especialistas consultados.En el caso de las drogas ilegales, el aumento fue más pronunciado, pues mientras en 2008 la incidencia de nusvos casos era del 3.7%, ocho años después creció a 5.7%.A decir de los propios adolescentes, el acceso que a las drogas es cada vez más fácil, ya sea a través de un vendedor en los alrededores de las escuelas, la compra en domicilios particulares o entre amigos que comparten las sustancias.Lo anterior, con base a testimonios de adolescentes que estudian secundaria y preparatoria, quienes coincidieron en que su primer consumo de droga fue la marihuana por ofrecimiento de algún compañero o amigo al salir de clases o en alguna reunión.Por ejemplo, estudiantes de preparatoria contaron que se cooperan entre 3 o 4 que consumen, uno de ellos es el que la compra a un joven que ronda los alrededores de la escuela.“Cincuenta pesos a veces compramos nomás para el cotorreo, no consumimos diario, a veces cuando lo hacemos nos vamos caminando fumando a la parada del camión cuando salimos de la escuela, pero tranquilos, lo que sobra nos lo repartimos”, comentó otro alumno de 16 años.El centro de la ciudad es el punto de reunión para muchos estudiantes cuando salen de clases o se van “de pinta”, comen pizza, un helado, disfrutan con los videojuegos o simplemente pasan el tiempo en el kiosco, algunos de ellos realizan estas actividades bajo los efectos de la marihuana.Un alumno de estos grupos de estudiantes de secundaria platicó que compran la marihuana a un joven que entrega la sustancia en coche.Temerosos y entre risas nerviosas otros comparten detalles de cómo adquieren la sustancia, con titubeos se miran los unos a los otros y hacen espacios de silencio pensando lo que dirán, pero la ansiedad por compartir su experiencia de riesgo es mayor y la cuentan.Mencionaron que un guardia de seguridad de un bar en el centro les vende marihuana los días que en el lugar se hace limpieza por mañana.El punto de reunión de algunos alumnos de la secundaria son las esquinas de las calles aledañas a la escuela, ahí deciden si entran a clases o se van a casa de algún amigo donde sus padres no estén por cuestiones de trabajo.El motivo de la reunión es jugar videojuegos o en otros casos ver películas, pero bajo los efectos de la marihuana.Tres jóvenes de segundo grado platicaron que es muy fácil conseguir la sustancia porque siempre hay alumnos que conocen quien vende en su colonia, que a su vez le piden algún conocido de la colonia que la compre.El Centro de Integración Juvenil brinda atención al paciente y su familia, el tratamiento es de cuatro meses una vez por semana, después cada 6 meses y una vez al año.Durante este tiempo se trabaja con el paciente de manera individual y grupal; se tratan aspectos personales como sus capacidades y habilidades, en lo social sus entornos y familiar sus roles y relaciones con cada miembro.Depende del diagnóstico de cada persona es el tratamiento, hay casos que requieren farmacoterapia (aplicación e medicamentos) o mayor atención por su adicción, para estas personas existe el centro de día; consiste en permanecer gran parte del día tres veces a la semana realizando múltiples actividades, ya que el CIJ no cuenta con internamiento.Los pacientes que atiende en CIJ son experimentales,w ocasionales, dependientes disfuncionales (problemas de personalidad, emocionales y cognitivos) y funcionales (viven situaciones complejas, pero llevan una vida relativamente estable).El centro trabaja en coordinación con los Centros Nueva Vida y el Centro de Atención Integral en Adicciones (CAIA) de la Secretaria de Salud del Estado, el Comité Municipal de Salud Mental y Prevención de Adicciones, así como la Red de Prevención de Adicciones y Fomento a la Salud entre otras instituciones y asociaciones civiles.Al respecto José Félix Gómez Calderón director del Centro de Integración Juvenil (CIJ) dijo que han detectado que la edad experimental en consumo de drogas inicia entre los 11 y 12 años.De enero al cierre de octubre el CIJ atendió a 483 menores de edad; de los cuales resultaron 400 hombres y el resto correspondió a mujeres.El director comentó que aun y cuando el grueso de los pacientes son hombres dijo que va en aumento el consumo de drogas y alcohol en mujeres. A su vez mencionó que el cristal, la marihuana, inhalantes y alcohol son las principales sustancias en menores de edad.Con base a la experiencia en atención a pacientes, dijo que el principal consumo de iniciación es la marihuana y es ofrecida y adquirida por los mismos compañeros u amigos.José Félix comentó que los jóvenes han narrado que hombres ofrecen la droga afuera de las escuelas.El director comentó que son múltiples factores, pero los principales es la experimentación, la curiosidad, la identidad de pares, ser parte de un grupo y el poder tomar decisiones propias que los hace sentir libres, sin embargo, dijo que es riesgoso porque son vulnerables a convertirse en consumidores.Dijo que el rango de edades experimentales es de 11 a 12 años mientras que los consumidores ocasionales o activos son de 14 y 15 años, en ambas edades están expuestos a crear una dependencia a la sustancia y probables a consumir otro tipo de drogas.