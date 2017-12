'Gracias por su amistad': Yasuhisa Suzuki

Publicidad

“Muchas gracias por su amistad, amabilidad y atención...me sentí muy feliz de estar aquí”, son las palabras de afecto que a unos días de concluir su administración de dos años como Cónsul de Japón en León, Yasuhisa Suzuki deja para una ciudad en la que disfrutó del futbol, apreció la industria del calzado y probó los chilaquiles y el pozole, que ahora son de sus platillos preferidos en la comida mexicana.Antes de despedirse, platicó consobre su estancia entre nosotros. ¿Cómo define su experiencia cómo Consúl de Japón en León?Una grata experiencia, fue muy bonito conocer nuevas personas, nuevas costumbres, nos trataron muy bien a mí y a mi esposa que hizo muchas amigas en el gimnasio al que iba y se reunían para hacer paseos, por ejemplo a la Huasteca Potosina o a comer en la ciudad. Me voy agradecido por los brazos abiertos de los mexicanos y sobre todo de Guanajuato.¿Cuáles serán los principales retos del nuevo Cónsul?Estar cercano a las necesidades que tenga la comunidad japonesa, colaborar con las autoridades de gobierno para expresarle sus opiniones. En seguridad la autoridad está haciendo mucho esfuerzo, ya habrá una base militar en Irapuato y esperemos que la inseguridad baje, estamos confiados en el trabajo de la gente de policía y Ejército.En su estadía por Guanajuato, ¿cuántos japoneses nacieron, cuántos más llegaron a trabajar en la industria?.Al 2016 eramos 2 mil 300 japoneses y ahora estamos trabajando en el cierre del nuevo censo, por eso es que no puedo dar datos exactos, pero aproximadamente en los dos años que estuve aquí nacieron unos 35 miembros de la comunidad nipona y unos 200 más se sumaron por trabajos en la zona.¿Qué opinión tiene sobre el desempeño del trabajador mexicano en la industria automotriz?Los directores japoneses están contentos con su trabajo, la mayoría son buenos trabajadores y espero que los japoneses también maduren para que entienda más los hábitos de los mexicanos y se pueda asociar con ellos.Acerca del hotel japonés Tokio Inn, ¿existe ya alguna confirmación para que se instale finalmente en Guanajuato?. Seguramente si llegará, existieron platicas con compañías de inmuebles y la gente del Hotel Tokio Inn, yo creo que sí...vendrá.¿Se quedará en León o se regresará a Tokio?, ¿qué extraña de su tierra?Me voy a regresar a final de año a Tokio, allá tengo a mis hijos, uno se dedica al automotriz, mi hija está en la industria farmacéutica y otro más que estudió Ingeniería, está en busca de trabajo. Extraño la comida japonesa, me gusta mucho el pescado, soy socio del YMCA y me gusta mucho ir al club a nadar, allá vive una hermana, mis padres ya fallecieron. ¿Qué es lo qué más disfrutó en León?Mucha fiesta, Festival del Globo, la Feria, motocicletas, automotrices, Buen Fin, hay muchas actividades, uno nunca se aburre. Disfruté mucho la vida en León.¿Al final terminaron gustándole las guacamayas?No son mis favoritas, mis favoritos son los chilaquiles, pozole, salsa verde y la torta especial de San Miguel de Allende. ¿Conoció una fábrica de calzado?¡Claro!, llevé a visitantes de Japón y políticos, se me hace muy buen zapato, sobre todo zapato de mujer, tienen muy buena confección, precio competitivo. Los productores de zapatos son artesanos y me parece que no están muy bien reconocidos, sobre todo en las fabricas pequeñas que están en solitarios, debería existir una plaza donde se concentren los fabricantes caseros para conservar sus técnicas.¿Asistió a algún un partido del Club León?¡Ah sí!, como no...escuché que es posible que Honda de Pachuca venga a León y estaría chévere, cada partido estaría llenó de japoneses, ojalá se lo trajeran. En el estadio es un bonito ambiente, disfruté mucho.