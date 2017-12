Alistan precampaña de Anaya en World Trade Center

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los panistas cercanos al aún, fueron convocados al evento de arranque de la precampaña del blanquiazul.A través de mensajes de texto, los militantes blanquiazules fueron citados a las 11:00 horas de este domingo en el, a donde asistirán diputados, senadores, ex presidentes del partido, gobernadores y ex gobernadores.Este sábado, Anaya Cortés presenta su renuncia ante la Comisión Permanente, para poder registrarse como aspirante a la precandidatura presidencial.Se tiene contemplado que la Comisión Permanente emita este mismo sábado la convocatoria para el registro de aspirantes a la precandidatura, y con ello arranque la contienda interna que llevará a elegir al candidato a la Presidencia de la República por la coalición electoral Por México al Frente.La contienda interna se tiene contemplada dure aproximadamente mes y medio, los aspirantes serán elegidos por la militancia del PAN, entre los que se encuentran, los senadores y ex gobernadores, Ernesto Ruffo, Juan Carlos Romero Hicks, el ex canciller Luis Ernesto Derbez, el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, con quienes se enfrentará Ricardo Anaya.