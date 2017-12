Ironiza Margarita Zavala sobre Frente

Publicidad

La aspirante presidencial independiente, Margarita Zavala, ironizó sobre el Frente Ciudadano por México, por no sumar a los ciudadanos como su nombre lo dice y por hacer acuerdos en lo "oscurito"."Te voy a explicar en dos sencillos pasos cómo hacer un Frente Ciudadano. Paso número uno, invita a ciudadano, no a tus cuates. Paso número dos, no hagas acuerdos previos en lo oscurito, hazlo democráticamente, así de fácil", señala en un video en su cuenta de redes social.Zavala acompañó el video con este cuestionamiento: "¿#PorMéxicoAlFrente? Más bien #DeEspaldasALosCiudadanos".Esto después de que la agrupación política conformada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), registrara ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la coalición electoral denominada Por México al Frente.