Dijo que por ello van a convocar a la unidad de todos para enfrentarlo: "Nos van a echar montón, es su Plan B".



"No nos vamos a confiar porque son muy mañosos, muy corruptos, no tienen llenadera y van a querer mantener este régimen de injusticias y privilegios, por eso debemos aplicarnos a fondo y no confiarnos en estos siete meses", afirmó.



"Sostenemos que es lo mismo, son los institutos políticos que le aprobaron al presidente Enrique Peña Nieto todas sus reformas, los mismos del Pacto por México", destacó.

Reencuentro con la maestra Delfina en el Estado de México. pic.twitter.com/FNvIKoZOVk — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 9, 2017

El presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), , ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), y a José Antonio Meade , precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI),Durante su gira este sábado 9 de diciembre por municipios del sur del Estado de México,Dijo que es necesario trabajar más en distritos como Tejupilco porque en la pasada elección en este y otros distritos rurales del Estado de México "compraron miles de votos y traficaron con la pobreza de la gente, entonces hay que hacer mucha labor de orientación".Sobre el nuevo aeropuerto que se construye en Texcoco, lo calificó como un "barril sin fondo" y propuso edificarlo en dos pistas del Aeropuerto Militar de San Lucia.Horacio Duarte, dirigente en el Estado de México de Morena, negó que los partidos integrados en "Por México el Frente" sean promotores de una política distinta.El dirigente consideró que más allá de una alianza en contra de Morena,Aun así, dijo, están convencidos que seguirán avanzando y la gente se habrá de imponer en el 2018,En Luvianos, Temascaltepec y Villa Guerrero se presentó ante un total de mil 500 personas como parte de las asambleas informativas con militantes y simpatizantes del partido, acompañado por la ex candidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.Enfatizó que es tiempo de acabar con la corrupción y pidió al pueblo confiar en que cumplirá todos los compromisos y propuestas de trabajo, principalmente: "No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México".Si logra ganar la presidencia,, dijo.También se comprometió a cancelar la reforma educativa y no privatizar la salud.