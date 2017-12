Nieve provoca filas de vehículos de 60 km

Publicidad

Filas de hasta 60 kilómetros de vehículos, se formaron en la carretera federal 57 desde el tramo de San Roberto, Galeana, Nuevo León hasta Los Chorros en el estado de Coahuila, debido a las acumulaciones de hielo y nieve que por las bajas temperaturas de los tres últimos días se registraron en la región, informó Protección Civil de esta entidad.Informó la dependencia que todavía hoy sábado después del mediodía, se trabaja para retirar las capas de hielo de la carpeta asfáltica a fin de reabrir la circulación en ambos sentidos, pues en la zona cercana a la caseta de Los Chorros, se han registrado temperaturas de hasta menos siete grados centígrados.La Policía Federal informó a través de Twitter que alrededor de las 13 horas del viernes había quedado libre la circulación; pero por la noche reportó nuevamente el cierre, desde el kilómetroaly delalde la carretera Saltillo-Monterrey.En redes sociales algunos usuarios dieron a conocer su molestia este sábado, porque permanecieron varados en autobuses de pasajeros, por más deIndra Fonseca señaló: "estoy furiosa con la empresa que siguió vendiendo boletos de camión a pesar de que conocían el reporte del clima y de carreteras; con la Policía que no informó de vías alternativas y con el conductor de mi camión que no se quiso regresar a una localidad más grande a pasar la noche. Estuvimos detenidos 26 horas, y ya nos empezamos a mover, pero ahora estamos detenidos afuera de Saltillo. Ha estado horrible esto".Protección Civil de Nuevo León, llevó a los afectados que permanecían sin poder avanzar hacia Monterrey a la altura de San Roberto, Galeana, cobijas, alimentos y bebidas calientes.Sin embargo, el apoyo era insuficiente, porque miles de viajeros permanecían a lo largo de unos 60 kilómetros de la carretera hasta la caseta de Los Chorros, en Coahuila.Por el peso de la nieve que cayó en Salinas Victoria, entre la noche del jueves y a lo largo del viernes, se desplomaron los techos de al menos tres escuelas, debido a que están construidas con materiales que no contemplan ese tipo de condiciones climatológicas, según reportaron autoridades municipales.