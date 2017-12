Renuncia Anaya al PAN

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

renunció a la dirigencia nacional delApenas este viernes, el PAN, PRD y MC registraron en el Instituto Nacional Electoral (INE) la coalición electoral Por México al Frente, con la que competirán en la elección federal de 2018.Finalmente, el hoy ex dirigente confirma sus aspiraciones luego de un año que provocó pugnas internas al interior de su partido así como renuncias.Margarita Zavala fue una de las principales críticas y detractores del ex dirigente nacional, debido a que pedía que Anaya definiera si buscaba la presidencia y no usar su puesto para beneficiar sus aspiraciones.Sin embargo, Zavala renunció en octubre acusando que Anaya se apoderó del PAN.Otro crítico es Rafael Moreno Valle, quien tras acabar su mandato como Gobernador de Puebla, expresó públicamente sus aspiraciones para ser candidato presidencial, por lo que inició una gira a nivel nacional.Sin embargo, Moreno Valle también pidió a Anaya que definiera si buscaba la candidatura presidencial, aunque el poblano ha dicho que no participaría en una votación interna del PAN con un "padrón amañado".Apenas este sábado, Miguel Ángel Mancera se hizo un lado y señaló que no buscará competir por la candidatura de la coalición que conformaron el PRD, PAN y MC.Anaya podría competir con otros panistas como el senador Juan Carlos Romero Hicks, quien públicamente señaló que buscará ser el candidato de su partido. También han alzado la mano Ernesto Ruffo y el ex canciller Luis Ernesto Derbez.En tanto, en los próximos días, el actual Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, tendrá que definir si se apunta o descarta para competir en la elección interna de su partido.