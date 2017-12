Déficit con México no incluye droga.-Trump

Publicidad

El Presidente Donald Trump atacó nuevamente el déficit comercial que Estados Unidos mantiene con México pero fue más allá reprochando que el monto del déficit debía ser aún más grande pues no cuenta el valor de la droga ilegal que ingresa por la frontera.Durante un mitin en el Norte del Estado de Florida, Trump citó erróneamente que el déficit comercial con México es de 71 mil millones de dólares -cuando las propias estadísticas de su Gobierno lo ubican en 55 mil millones de dólares- y reprochó no incluir el tráfico ilegal de sustancias."En este momento tenemos un déficit comercial con México de 71 mil millones de dólares. ¡Y eso que no incluye las drogas que cruzan la frontera por no tener un muro!", dijo Trump ante miles de seguidores en la ciudad de Pensacola, muy cerca de la frontera con Alabama.Atacando por igual a Canadá asegurando erróneamente también que EU tiene un déficit comercial de 17 mil millones de dólares -cuando en realidad EU tiene un superávit de 12 mil millones-, Trump volvió a cargar contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC)."Espero que vamos a mantener el TLC pero hay una probabilidad que no. Y eso está bien, eso está bien. ¿Cuántas fábricas se han ido a México? ¿Cuántas fábricas?", dijo Trump con sus simpatizantes asegurando que estas habían sido demasiadas.Con el principal objetivo de la Administración Trump de buscar una reducción del déficit comercial, los tres países actualmente llevan a cabo la renegociación del TLC y en los próximos días realizarán pláticas técnicas antes de realizar la Ronda Seis a finales de enero en Canadá]