Estos son los puntos cruciales del Brexit

La frontera irlandesa

Ciudadanos de la UE

Pagos

Desde la frontera irlandesa hasta la iniciativa de divorcio, el acuerdo alcanzado el viernes entre el Reino Unido y la Unión Europea abarca las principales condiciones de la separación. También allana el camino para que las partes comiencen a negociar los puntos cruciales de su futura relación, como el comercio.A continuación un vistazo a los puntos principales del convenio:El Reino Unido, que incluye a Irlanda del Norte, dejará el mercado común sin aranceles y la unión aduanera de la Unión Europea.El acuerdo prevé el compromiso de evitar una frontera estricta entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que es miembro de la UE. Una frontera estricta podría incluir infraestructura y controles físicos. Se desconoce cómo puede esta situación ser reconciliada con la salida del mercado único y de la unión aduanera por parte del Reino Unido.Un acuerdo garantizaría la “plena armonización” entre Irlanda del Norte y las normas del mercado único y la unión aduanera de la UE para cumplir el acuerdo del Viernes Santo de 1998 que garantiza la paz en la zona.Según el acuerdo, “ninguna barrera regulatoria nueva” será permitida entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Este compromiso fue alcanzado para satisfacer a los aliados de la primera ministra Theresa May del Partido Unionista Democrático en Irlanda del Norte.Los ciudadanos de la UE en el Reino Unido tienen derecho a quedarse, así como los británicos que viven en el bloque europeo.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea participará en la vigilancia de los derechos de los ciudadanos del bloque en el Reino Unido durante ocho años después del Brexit.El Reino Unido no hará un pago único a la UE para cumplir sus obligaciones financieras, lo hará a largo plazo.El acuerdo no señala específicamente cuánto terminará pagando el Reino Unido. Según fuentes de alto nivel citadas por la Asociación de Prensa de Gran Bretaña, el arreglo financiero oscila entre 35.000 millones y 39.000 millones de libras (entre 40.000 y 45.000 millones de euros, entre 47.000 y 52.000 millones de dólares).Gran Bretaña mantendrá sus aportaciones al presupuesto de la UE hasta 2020, como si continuara siendo miembro pleno del bloque.