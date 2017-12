NYT envuelto en pleito legal con estudio cinematográfico

Publicidad

The New York Times Co. está demandando a The Weinstein Co. por no pagar publicidad impresa en las ediciones nacional y neoyorquina del periódico, de acuerdo con una querella legal presentada el miércoles.The New York Times señaló que el estudio le debía 229 mil 567 dólares, de acuerdo con la demanda, que fue presentada en la Suprema Corte del Estado de Nueva York.Los anuncios incluían películas de Weinstein Co. comoNo es inusual que The Times recurra a los tribunales para exigir pago a los anunciantes. La organización noticiosa ha presentado 27 demandas por incumplimiento de pago este año."Éste es un asunto de rutina, manejado de manera normal", informó The New York Times, en una declaración.La demanda fue presentada un día después de que The Times publicó su más reciente investigación sobre el magnate cinematográfico Harvey Weinstein, cofundador de The Weinstein Co., quien ha sido acusado por docenas de mujeres de conducta sexual inapropiada, incluyendo violación.El 5 de octubre, The Times publicó por primera vez las acusaciones contra Harvey Weinstein.Tres días después, The Weinstein Co., que incluye a su hermano, Bob Weinstein, entre sus ejecutivos, lo despidió. El 17 de octubre, Harvey Weinstein renunció al consejo de la compañía.Un portavoz para The Weinstein Co. no respondió a solicitudes de comentarios.