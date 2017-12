Se necesita invertir más en el capital humano

Publicidad

Ante los cambios en el mercado laboral, México necesita invertir más en el capital humano que en el físico, dijo el),, advirtió en el Simposio Educación Económica y Financiera organizado por el Museo Interactivo de Economía (Mide).Estableció que los cambios tecnológicos están imponiendo retos para los empleos del futuro, porque de no enfrentarse con la innovación, estarán en riesgo de desaparecer.Destacó quede la población económicamente activa está en ocupaciones susceptibles de automatizarse o digitalizarse en los próximos 10 años. No sólo eso, agregó, hayque tienen la probabilidad de automatizarse.Consideró que lo anterior no es un fenómeno malo, porque hay que aprovechar la tecnología en beneficio de los jóvenes, pero es una realidad que las ocupaciones con menos años de escolaridad son más vulnerables.Durante el panel, el, dio a conocer los proyectos en los que trabaja la institución para mejorar la educación.Uno de ellos se llama, unos lentes o gadget para compartir el conocimiento, y que tiene el propósito de crear la base de conocimiento más grande del planeta, muy diferente a los videos que se suben en YouTube. Otro es, una aplicación para dar asesoría en tiempo real.