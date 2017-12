La guerra republicana contra los niños

Publicidad



Los republicanos siguen diciendo que recuperarán el dinero, pero siguen encontrando razones para no hacerlo; los gobiernos estatales, que administran el programa, pronto tendrán que comenzar a eliminar a niños.

A Guanajuato parece que el entorno nacional no le afecta. Los números duros de sondeos de opinión sobre las preferencias electorales no cambian sustancialmente.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Permítanme hacerles una pregunta; tómense su tiempo para contestar. ¿Estarían dispuestos a dejar sin servicios médicos a miles de niños que tienen la mala suerte de haber nacido en familias de bajos ingresos para poder darle millones de dólares adicionales a un solo heredero rico?Tal vez les parezca que esta pregunta es tonta, hipotética y que la respuesta es obvia. Pero no es nada hipotética y pareciera ser que la respuesta no es tan obvia. Resulta que es una descripción literal de la decisión que los republicanos en el congreso parecen estar tomando mientras ustedes leen esto.El Programa de Seguro Médico para Niños, o CHIP por su sigla en inglés, básicamente es una pieza de Medicaid dirigida a los menores estadounidenses. Se presentó en 1997, con apoyo bipartidista. El año pasado tuvo en su cobertura a 8.9 millones de menores. Sin embargo, su financiamiento expiró hace más de dos meses. Los republicanos siguen diciendo que recuperarán el dinero, pero siguen encontrando razones para no hacerlo; los gobiernos estatales, que administran el programa, pronto tendrán que comenzar a eliminar a niños.¿Cuál es el problema? El otro día, cuando al senador republicano de Utah, Orrin Hatch, se le preguntó sobre el programa (que ayudó a crear), nuevamente insistió en que se financiaría, pero sin decir cuándo ni cómo (y no parece que haya signos de avance en el tema). Además, declaró: “La razón por la cual CHIP está teniendo tantos problemas es porque ya no tenemos dinero”. Después votó a favor de un inmenso recorte fiscal.Y una pieza de ese inmenso recorte fiscal es una enorme dádiva para los herederos de grandes fortunas. Según la ley actual, la herencia de una pareja casada no paga impuestos salvo que valga más de 11 millones de dólares, de tal modo que solo un puñado de herencias —unas cinco mil 500, o menos del 0.2% del número total de muertes al año— debe pagar algún impuesto. El número de herencias gravables además está, por cierto, muy por debajo de una milésima parte de la cantidad de niños a los que protege CHIP.No obstante, los republicanos siguen considerando que este impuesto es una carga inaceptable para los ricos. El proyecto de ley del senado duplicaría la exención de 22 millones de dólares; el proyecto de ley de la cámara de representantes eliminaría el impuesto de sucesiones en su totalidad.Ahora hablemos del dinero. CHIP da cobertura a muchos niños, pero los servicios médicos de los niños son relativamente baratos en comparación con la atención médica para los estadounidenses de mayor edad. En el año fiscal 2016, el programa costó solo 15 mil millones de dólares, una diminuta parte del presupuesto federal. Mientras tanto, conforme a la ley actual, se espera que el impuesto de sucesiones recabe unos 20 mil millones de dólares, más que suficiente para pagar CHIP.Entonces, como ven, mi pregunta no fue hipotética. Con sus acciones, los republicanos están demostrando que consideran que es más importante dar millones extra a alguien que ya es un heredero rico que dar servicios médicos a miles de niños.¿Hay alguna razón que valga para defender esta elección? A los republicanos les gusta afirmar que los recortes fiscales se pagan solos al fomentar el crecimiento económico, pero ningún economista serio concuerda con esto, y lo mismo sucede incluso con cuestiones como que los recortes fiscales corporativos podrían tener algún efecto económico positivo. Aplicado a los impuestos sobre las herencias, esta afirmación sobrepasa lo absurdo: no hay ningún argumento creíble para justificar que dejar que los herederos ricos reclamen sus herencias sin pagar impuestos hará que la economía florezca.¿Qué me dicen sobre el argumento de que los impuestos de sucesión son una carga para las pequeñas empresas y las fincas familiares? Ese es un mito absoluta y totalmente desmentido: cada año, solo alrededor de 80 —ocho y cero— pequeñas empresas y fincas pagan algún impuesto de sucesión. Y cuando escuchen esas historias sobre fincas familiares en bancarrota por pagar el impuesto de sucesiones, recuerden: nadie ha dado un ejemplo actual.Luego, tenemos el argumento del senador republicano de Iowa, Chuck Grassley, de que necesitábamos eliminar los impuestos de sucesiones para recompensar a aquellos que no gastaban su dinero en “alcohol, mujeres ni películas”. Sí, así es, permitir que gente como Donald Trump hijo herede su fortuna sin pagar impuestos es un premio por los estilos de vida austeros de sus padres.Mientras tanto, tenemos un dato curioso: mientras que no existen evidencias de que los recortes fiscales se pagarán solos, hay bastantes de que ayudar a los niños de bajos ingresos en realidad nos ayuda a ahorrar dinero a la larga.Piénsenlo. Los niños que reciben atención médica tienen mayores posibilidades de ser sanos y más productivos cuando sean adultos, lo cual quiere decir que ganarán más y pagarán más impuestos. También es menos probable que tengan una discapacidad y necesiten apoyo gubernamental. Un estudio reciente calculó que el gobierno de hecho obtiene un rendimiento de entre 2 y 7% del dinero que gasta asegurando a los niños.Por cierto, se han encontrado resultados a grandes rasgos similares en el caso del programa de cupones de alimentos: garantizar la nutrición adecuada de los niños tiene como resultado adultos más saludables y productivos, de tal modo que a largo plazo esta ayuda cuesta poco o nada a los contribuyentes.Sin embargo, dichos resultados, si bien interesantes e importantes, no son la principal razón por la cual deberíamos estar dando a los niños atención médica y suficiente alimento. La simple decencia debería ser una razón suficiente. Además, a pesar de todo lo que hemos visto en la política estadounidense, sigue siendo difícil creer que todo un partido político se oponga a hacer lo decente para millones de niños mientras se apresura a enriquecer todavía más a unos cuantos miles de herederos ricos.Eso es, no obstante, precisamente lo que está pasando. Y es tan malo, por sí mismo, como que ese mismo partido haya aceptado a un pederasta porque espera que vote a favor de los recortes fiscales.