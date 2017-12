Recuerdos musicales: Jarre, Walter Carlos y Mario Lavista Vicente Aboites

Publicidad



Este disco fue un descubrimiento para los amantes de la música clásica, pues contenía algunas famosas piezas compuestas por Bach, pero interpretadas en sintetizador electrónico.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Siendo adolecente y estimulado por un grupo de amigos, me inicié en la lectura de textos de apreciación musical. En esa época causaba impacto la música electrónica de Jean-Michel Jarre, en particular su primer álbum “Oxygène” producido en 1976 que fue rechazado por muchas compañías disqueras hasta que “Disques Motors” aceptó producir 50 mil copias, en abril de 1977 ya había vendido 70 mil. Posteriormente, Oxygène vendería 12 millones de copias convirtiéndose en el disco francés más vendido.En 1978 Jarre produjo el disco “Équinoxe” con un estilo más barroco y clásico que Oxygéne y más énfasis en el desarrollo musical. Éste segundo disco tuvo menos impacto que el primero, pero al año siguiente el día de la Bastilla, Jarre realizó un concierto al aire libre en la Plaza de la Concordia en París con más de un millón de espectadores, este concierto incluyó proyecciones de luz, imágenes y fuegos artificiales, único en su tipo y en su época. Entre el 14 de julio y el 31 de agosto de 1979 se vendieron más de 800 mil discos.Otro compositor que recuerdo con alegría es Walter Carlos, su disco “Switched-On Bach” producido en 1969 por Columbia Records fue toda una revelación. Este disco fue un descubrimiento para los amantes de la música clásica, pues contenía algunas famosas piezas compuestas por Bach, pero interpretadas en sintetizador electrónico. Algo extraordinario. En junio de 1974 el disco había vendido más de un millón de copias y recibido innumerables reconocimientos.A pesar de novedades como las ya mencionadas, nada sustituía el placer de escuchar en las mejores grabaciones disponibles en esa época, las obras de Bach, Mozart, Beethoven, Schubert y Chopin entre otros. Posteriormente compositores como Rachmaninof, Stravinsky y Prokofief fueron parte esencial del repertorio cotidiano.Toda esta actividad musical de juventud, que fue y sigue siendo un pasatiempo favorito, era complementada con la lectura de textos como, las “Conversaciones sobre música” de W. Furtwängler, o algunos capítulos brillantes de “Ese músico que llevo dentro” de Alejo Carpentier. Sin embargo, dentro de los textos que recuerdo con mayor gratitud están los artículos de y sobre el compositor mexicano Mario Lavista (ver por ejemplo: Luis Jaime Cortez, “Mario Lavista, textos en torno a la música”). En algunos de ellos, el ahora célebre compositor comentaba entre muchos otros temas, sobre la dificultad de los compositores jóvenes para abrirse paso en el gusto del público.Efectivamente, ésta es una realidad. Aún en la actualidad muchas personas preferirían un concierto con un programa de Vivaldi y Mozart que de Shostakovich y Messiaen, o una ópera de Rossini que una de Ades. Algunos argumentan que en la pintura y artes plásticas, el gusto del público ha tenido una evolución más acelerada que en la música.Muchas personas preferirían visitar una exposición impresionista o incluso de arte Pop, que una de pintura Barroca o Neoclásica. Si esto es cierto, la razón debe estar en una mayor exposición del público general al arte impresionista y Pop. Por ejemplo, son comunes los anuncios con pinturas de Van Gogh o con latas de sopa Campbell. Lamentablemente esto no ocurre con la música, teniendo como consecuencia una más lenta evolución del gusto musical del público general.