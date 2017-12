Suspirantes priístas

Publicidad

El PRI andaba de “capa caída” en todo México. El partido histórico de la Revolución y de la “robolución”, parecía muerto para las elecciones presidenciales del 2018. Con el peor Presidente de la República que –de acuerdo con todas las mediciones conocidas-, hemos tenido, envuelto en los fangos de la corrupción y con el “gasolinazo” de enero encima, las preferencias electorales y los bajos niveles de aceptación del Presidente Peña Nieto, todo auguraba que perderían la Presidencia. Pero no, el dinosaurio sigue hoy vivo y parece que con cabal salud. En un acuerdo de hechos con sus aliados, el PRI logró que el grupo Calderonista del PAN se le aliara para hacer una jugada maestra: sacar a Margarita de Calderón del PAN y fragmentar el voto de quienes son panistas y también de las clases medias para que el PRI completara hace unos días el acuerdo de su candidato Presidencial.Con el nombramiento de Meade, -miembro del mismo grupo de poder, apartidista, con las simpatías de los grupos financieros internacionales-, el PRI se metió ya a la pelea electoral por la Presidencia, en lo que antes parecía una disputa solo entre el PAN y Morena. Calderón logró lo impensable: quitar con su esposa entre 6 y 8% de la votación al PAN, sacar “de facto” a los panistas de la contienda y lograr así meterse de nuevo al núcleo del poder, ahora ya abiertamente como aliado del PRI. El Frente Ciudadano por México quedó con esto en una situación difícil, pues las peleas (como en el 2000) se dan solo entre dos y no tres candidatos. El PAN concluyó que requiere de aliados –antes sus enemigos-, como son el menguado PRD y el pequeño MC.A Guanajuato parece que el entorno nacional no le afecta. Los números duros de sondeos de opinión sobre las preferencias electorales no cambian sustancialmente, salvo el evidente crecimiento de Morena hasta un 8-10% de las preferencias electorales de los guanajuatenses. Los candidatos independientes no figuran sino en un escaso 5% mayoritariamente de panistas que optaría por Margarita de Calderón, toda vez que aquí el Bronco no tiene fuerza, ni los demás aspirantes independientes.Con Investigaciones Meridiano medimos el quehacer cotidiano de esta nuestra ciudad a través de estudios de mercado y de opinión. Por ello, medimos las tendencias de voto y esto nos ayuda a modelar los fenómenos sociales y a explicar su comportamiento. Si bien las encuestas son solo fotografías del momento, nos reflejan el sentir de las personas, no inducen directamente al voto, solo ayudan al ciudadano a sentir el pulso de las tendencias de opinión.El PRI, históricamente la segunda fuerza electoral de la región, tocó su piso en la franja de 18-24% en el periodo diciembre-enero, por el efecto del “gasolinazo”, es decir, su “voto duro” se mantiene sin variación. El PAN sigue teniendo con mucho las preferencias electorales del Bajío sin tener aquí la necesidad de aliarse con PRD y MC, alianza que incluso más que sumar, le podría restar votos, pues el perfil del votante del Bajío es conservador y no liberal. De hecho, en los sondeos de opinión hemos medido que entre el 60 y el 65% de los guanajuatenses no son partidarios de alianzas electorales.Para el PRI, la probabilidad de victoria en Guanajuato es escasa, aún con un probable efecto al alza del PRI a nivel nacional por el “efecto Meade”. El aporte de un candidato fuerte de parte del PRI podría incrementar el porcentaje del “voto duro” priísta, pero escasamente, en porcentajes de 10 al 15% como máximo si vemos que Juan Ignacio Torres Landa fue quien dio ese aporte histórico. Las mediciones de estos aspirantes nos permitieron identificar a 8 perfiles de priístas que reconocen los votantes (en orden de frecuencia estadística identificada): Botello, Chico, Sánchez, Santibañez, Romero, Rocha, Etcheverry y Aguirre. En cuanto a los “saldos de opinión” (diferencia entre opinión positiva menos la negativa), la situación es diferente: Chico, Sánchez-Santibáñez (empatados), Romero y Etcheverry son quienes tienen mejor evaluación, pues Botello acumula la mayor parte de negativos. La combinación de “nivel de conocimiento” con la “competitividad” (saldos positivos) es la idónea para plantear candidatos a cargos de elección popular. La alianza histórica con el PVEM probablemente no se concrete; además, poco suma o resta al PRI, pues el Partido Verde sigue disminuyendo su capital político al tener escenarios de intención de voto que no pasa del 5 al 7%.Falta por medir en este final de año, el impacto que tendría la probable formación del Frente Ciudadano por México, pues, aunque el PRD (Partido de la Revolución Democrática) y MC (Movimiento Ciudadano) son prácticamente inexistentes en la región, pues sus votaciones históricas tienen alrededor del 5%, pueden tener como decía, una disminución incluso de la preferencia electoral al ir en alianza con el PAN en esta región al menos.En nuestros sondeos, el 43% de votantes panistas en Guanajuato “no está de acuerdo con la alianza del PAN con otras fuerzas políticas”. En este espacio por años, hemos presentado a los partidos que tienen las “fobias” y las “simpatías” de los guanajuatenses y la mayor antipatía ha sido históricamente hacia la izquierda, antes PRD. Esto se puede traducir, si correlacionamos las respuestas, en que la alianza con PRD y MC seguramente mermará en alguna proporción, la votación del PAN en la región. En lo nacional, el voto de panistas no satisfechos con el Frente, migraría hacia Margarita de Calderón e incluso hacia el PRI.Cosas de la vida, desde hace más de 20 años, los priístas en el Bajío hacen su lucha para competir en la contienda y los suspirantes buscan la ansiada candidatura, aunque sepan que no será nada fácil hacerlo en un escenario electoral dominado por el PAN y con una inminente tercera fuerza emergente: Morena. Por eso, en estos días, se alistan todos los aspirantes priístas.