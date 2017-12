Iluminan y renuevan Santuario

En San Francisco del Rincón culminaron las tradicionales Iluminaciones con el encendido del Santuario de la Inmaculada Concepción; encabezado por el gobernador Miguel Márquez Márquez.

Luego de ser rehabilitado uno de los templos más antiguos del municipio, ayer estrenó iluminación luego de ser rehabilitado con apoyo de Gobierno del Estado, logrando un cambio total en su fachada.

El evento estuvo encabezado por el Gobernador, en compañía del alcalde Ysmael López García, así como el primer Edil de Purísima del Rincón, Juventino López Ayala; la presidenta de DIF San Francisco, Mirta González, y autoridades municipales y estatales así como eclesiásticas, el Padre Felipe Rodríguez Narváez, y la directora de la institución que se encuentra en el interior del Santuario, María Marta Calderón.

Para iniciar se transmitió un video en honor al Padre Felipe y el Padre José María Juárez, quien trajo al municipio la escuela católica y a su fallecimiento, en el año de 1965, Felipe Rodríguez, en 1966, continúo con su legado manteniendo la institución hasta la fecha.

Luego del emotivo momento, las autoridades, en compañía del Padre Felipe, realizaron el encendido de la iglesia.

Enseguida la directora de la institución, la cual lleva por nombre “José María Juárez”, dirigió unas palabras a las autoridades en agradecimiento.

“Me es grato darles la bienvenida en nombre del Padre Felipe, hoy San Francisco está de fiesta y se viste de gala al celebrar la festividad en honor de la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción, estamos muy emocionados por las obras de iluminación de nuestro Santuario”, expresó María Marta.

Por su parte, López García recordó ante los presentes el tiempo en que, tanto el Gobernador como el Alcalde de Purísima, recibieron clases del Padre Felipe.

Además, agradeció al Gobernador por hacer posible la rehabilitación del Santuario.

Por su parte, Márquez Márquez dijo estar contento nuevamente en su casa de estudios, la cual le trae muchos recuerdos.

“Si estoy aquí es gracias a Dios, a mis padres y a la formación que recibí, por aquí pasamos los 7 hermanos que somos, es una enorme gratificación, porque nos formó para la vida, nos formó para bien y no se me olvida su frase Padre Felipe, las tres S de niño y no las tres M, tienen que ser Santos, Sanos y Sabios”, mencionó muy emotivo.

Invitó a los ciudadanos a no perder las tradiciones, recalcando que si por el fuera diría: “No el Halloween en las escuelas, sí al altar de muertos, al 10 de Mayo, sí a las Iluminaciones y sí a las posadas que son mexicanas”, manifestó.

Al término del evento protocolario, las autoridades escucharon la misa celebrada en el Santuario, culminando las tradicionales Iluminaciones del municipio que este año cumplen 136 años ininterrumpidos.