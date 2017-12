Roki robótico

Publicidad

Corría 2006 cuando el ingeniero mecatrónico Norberto Velázquez y un grupo de amigos construyeron a 'Charrobot' y a 'Oswaldotronic', un par de robots que jugaban futbol para representar a la tecnología mexicana en una competencia celebrada en Alemania.Si bien no quedaron en el podio en aquel entonces, lo que seguía para Velázquez era crear su propia startup: Roki, donde en 2010 comenzó a fabricar un exoesqueleto que facilitaría el movimiento a aquellas personas con dificultades para caminar por alguna lesión o padecimiento.Con el apoyo de estudiantes de Ingeniería de la Universidad Panamericana, creó el primer modelo, que llegó a pesar 56 kilos. No obstante, eventualmente construyó uno con fibra de carbono de sólo 18 kilos.El nombre de la startup vino por la película estelarizada por Sylvester Stallone, además de que se trata de un robot kinestécico, cuyos objetivos son mejorar la circulación sanguínea y fortalecer los huesos al dejar la silla de ruedas a un lado para retomar paulatinamente la movilidad.explicó Velázquez.Para llegar hasta la versión actual de Roki, Norberto y su equipo tuvieron que dejar de lado otros cinco prototipos, alcanzando una inversión de aproximadamenteHasta el momento, 10 pacientes han sido tratados con Roki, entre ellos "Chuy", quien es modelo de la startup. A decir de Norberto, entre los cambios que Jesús ha apreciado es que después de unos días de uso, empezó a sentir la necesidad de ir al baño., explicó el fundador de Roki.Pero no todos pueden usar Roki. Los pacientes deben tener una capacidad de equilibrio con las manos, que cuenten con la suficiente fortaleza en los dedos, además medir entrey pesar menos deUna sesión terapéutica con Roki cuesta, mientras, según Norberto, en EU está en, con la deducción del seguro. En estos momentos, el equipo de Roki se encuentra en pláticas para comercializar el exoesqueleto y trabaja para obtener las certificaciones de Cofepris.Las terapias se realizan en la Clínica Sigue, Fisioterapia efectiva en Guadalajara, Jalisco: se realiza una valoración previa, se ajusta el Roki al paciente en cinco minutos y comienzan las caminatas según los tiempos necesarios.Actualmente hay una preventa abierta, en la que los interesados deben proporcionarde apartado, y dentro de 3 meses podrían obtener su Roki, de acuerdo con Velázquez.Por otro lado, el exoesqueleto está diseñado para que sea de bajo mantenimiento y se desmantela en tres partes para facilitar su transporte en una maleta. Eso sí: cada 5 años hay que cambiarle la batería, la cual dura hasta cuatro horas continuas y se carga en hora y media.Algo que hay que considerar es que los pacientes deben cumplir con un entrenamiento de 20 sesiones de una hora u hora y media, donde requieren el apoyo de alguien para hacer los ejercicios.Por el momento no existe una versión infantil de Roki, no obstante, el fundador de la startup asegura que está en planes para desarrollar un modelo para los pequeños que lo necesiten.El próximo reto del fundador de 35 años, originario de Guadalajara, es extender a Roki a la Ciudad de México y Monterrey, para después planear la exportación a E.U., Inglaterra y Francia