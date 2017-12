Publicidad

Esta simpática situación se registró en Brasil cuando el padre de la niña grabó cómo su hija se preparaba para ir al colegio y guardaba dentro de su mochila a un pequeño cachorro.En esos instantes el hombre frena a la menor, libera al pequeño animal y le dice que el can debe quedarse en la casa porque no puede entrar al colegio. ya que ella sería devuelta junto con el perrito.Ante esto, la niña se acerca hacia la camioneta que la llevará al colegio; va a prisa porque al parecer el transporte la esperaba cuando el video comenzó.El padre, para ternura de muchos, toma con una mano al pequeño cachorro y lo baja al suelo, pero el can pareció confundido de verse en la oscuridad de la mochila por unos momentos.Con información de El Debate