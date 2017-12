Muere 'bebé sirena' cuatro horas después de nacer

Publicidad



"El bebé tenía una formación normal en la parte superior del cuerpo, pero debajo de la cintura tenía las piernas fusionadas. La parte inferior no se desarrolló por completo", explicó el doctor Sudip Saha, quien atendió a Muskura Bibi.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una mujer en Calcuta, India, dio a luz a un bebé que tenía los pies juntos en forma de aleta de sirena, sin embargo, el pequeño murió cuatro horas después de haber nacido.Muskura Bibi, de 23 años, sorprendió a los médicos luego de dar a luz a un bebé, cuyo sexo no estaba claro debido a su pelvis subdesarrollada y piernas fusionadas.El medio británico "Daily Mail" informó que el menor sufría de una rara condición conocida como sirenomelia o "síndrome de la sirena".El diario "The Sun" indicó que este fue el segundo caso que nace un bebé con el "síndrome de la sirena" en la India, y el quinto en el mundo.Agregó que la mujer no se había sometido a algún ultrasonido antes de dar a luz, por lo que supo de la condición de su bebé hasta el nacimiento.El doctor dijo al medio británico que la mala alimentación de la madre y la circulación sanguínea inadecuada para el bebé pudieron ser factores que provocaron que el menor desarrollara el "síndrome de la sirena".Por su parte, "Daily Mail" indicó que el "síndrome de la sirena" afecta a uno de cada 60 mil a 100 mil nacimientos.