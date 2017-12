Moreno calienta banca en empate de Roma

Publicidad

Sin la presencia del defensa mexicano Héctor Moreno en el terreno de juego, AS Roma careció de pegada y empató este sábado sin goles contra Chievo VeronaEl cuadro de la “Loba” dejó dos puntos importantes en la clasificación de la Liga italiana con este resultado de la fecha 16, en juego celebrado en la cancha del Stadio Marc’Antonio BentegodiLos romanos fueron superiores en la mayor del encuentro, dominaron la posesión del balón y olieron el gol, de ahí que tuvieran 13 tiros de esquina y ocho tiros al arco contrarioEl Shaarawy, Shick, Dzeko, Perotti, Nainggolan, fueron elementos del cuadro visitante que trataron de marcar diferencia, pero tuvieron la pólvora seca en beneficio del ChievoCon este empate, Roma llegó a 35 unidades todavía metido en puestos de Champions League, pero cada vez más distanciado del líder NapoliChievo Verona sumó 21 puntos en la parte media de la tablaUna vez más el zaguero sinaloense Héctor Moreno apreció el duelo sentado en el banquillo por decisión técnica de Eusebio Di Francesco, quien al ver la necesidad de su escuadra por anotar no recurrió al aporte defensivo que le podría dar el mexicanoMoreno Herrera ha tenido una primera campaña en la Serie A con poca regularidad, eso se refleja en que solo ha jugado cinco duelos, dos de ellos de titularDesde el 28 de octubre contra Bologna no tiene actividad cuando disparó 20 minutos