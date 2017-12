Carlos Peniche ya no es un indigente

Publicidad



“Que Dios lo ilumine. Es el amor de mi vida”, declaró Paula.



"Un hombre alto, fornido", así preguntaba Paula por su ex pareja.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mucho ha consternado los últimos días la situación del actor Carlos Peniche, quien fue captado por las cámaras durmiendo en la calle y a raíz de esto, han surgido personas que desean brindarle ayuda y comenzaron a buscarlo; sin embargo, ya alguien más le cambio la suerte.Las cámaras de Ventaneando acompañaron a Paula Esmeralda, ex pareja del actor, en la búsqueda de a quien ella describió como el amor de su vida.Tras conocer la penosa situación del ex galán de telenovelas, Paula decidió tenderle la mano y emprendió la búsqueda por las calles cercanas a un departamento que habían compartido juntos y donde se le había captado en unas fotografías.Estuvieron preguntando a las personas que rondaban el lugar y los taxistas sobre el joven, por su nombre no era identificado pero las características la fueron llevando poco a poco a obtener información sobre él.Su caminar comenzó a rendir frutos cuando lo identificaron como el hombre que tendía un catre en la esquina; sin embargo, señalaron que tenía días que no dormía ahí y que se le había visto en el lugar muy alineado, de traje y que le estaban tomando fotografías.Al parecer el conocimiento público de la situación de Peniche le cambió la suerte y aunque Paula no encontró al amor de su vida, sabe que está mucho mejor.Con información de El Debate