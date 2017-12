Galilea vuelve a dar de qué hablar, y es que su irreverencia no frena.

Esta vez, durante el programa 'Hoy' en la sección de 'Verdad o Reto' la conductora tuvo que darle la "gran prueba de amor" a Juan Martín Jáuregui.

En el divertido sketch, la pareja se mostró que no hay obstáculos para el verdadero amor, y es por eso que por mpas asqueoso que llegue a ser estar con alguien más, siempre se superarán las "difíciles pruebas" de la convivencia.

Durante su actuación, 'La Gali' se metió entre las sábanas con un hombre que no era su esposo, sin embargo mostró el lado chusco en el sensual momento, pues pasaron a lo grotesco al comenzar a fingir que bajo las sábanas había exceso de gases.

En el segmento la conductora no se aguantó las ganas y fingió tirarse una tremenda flatulencia frente al actor invitado.

En el video que compartieron se puede apreciar que Galilea Montijo en la cama simula echarse el oloroso y estruendoso gas, provocando la risa de sus compañeros en el set.

Muchos de sus fans le aplaudieron su acción: “Por eso me encanta Gali no tiene miedo al hacer ese tipo de cosas, ya que otras x el glamour no lo harían como si no les sucediera esoooo jaja”, ” Le dolía la panza a #Galilea Pero era de Amor Jajajajaja”, “amor sin olores no es amor sincero jajajaja!!”, “