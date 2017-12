Revela Tom Hanks sus 'Oscuros Secretos'

Publicidad



"Nunca se puede dar nada por sentado con un personaje porque mientras unos son reales y otros son ficticios, lo que no me gusta es que sean predecibles u olvidables. En ellos me redimo como ser humano y como persona, les doy algo de mí. No importa si tengo uno o dos premios, si soy famoso o no. En el set, eso no importa.

"Desde siempre he querido hacer personajes que sean entrañables, que consigan sensibilizar a la audiencia, y aunque no siempre acierto, estoy totalmente satisfecho con mis decisiones", expresó el doble ganador del Óscar, por sus interpretaciones en Filadelfia y Forrest Gump.



"Me encontré con esta propuesta de Steve y ¿cómo negarme a algo así? pues es un editor que marcó un hecho único para The Washington Post, me dio una lección de ética y de coraje, de valentía, de arriesgarse, y me sentí muy bien con el camino que tomamos en el rodaje.



"Hay directores que no han querido trabajar conmigo, hay proyectos en los que no me he quedado, y como en todo, hay resultados positivos y negativos. Con éste quedé encantado porque no tiene nada similar a lo que he hecho", comentó Hanks sobre su participación en el filme, que se estrenará en México el 2 de febrero.



"Nos conocíamos por amigos en común, Nora Ephron nos presentó años atrás y jamás habíamos coincidido, por edades y peticiones de directores, por miles de razones, pero fue un agasajo trabajar con ella. Era mi sueño y Steven me lo cumplió.

"Es una mujer que se toma todo muy en serio cuando trabajamos y de inmediato se quita el chip, para bromear, cuando nos vamos a corte. Eso me gusta en una actriz, que se apasione en su momento y que luego se relaje, no todo puede ser tan serio".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con o sin fama, con o sin premios,y para entenderse más en un entorno universal.El astro hollywoodense,, compartió en entrevista por qué se acerca a personajes complejos y llenos de aristas, como hizo con el del editorEn susy considerado uno de los mejores actores de su generación, el californiano comentó que su principal motivación para continuar trabajandoDebido a su eterna necesidad de no repetirse, aceptó trabajar con, en el largometraje que coestelariza con, y por quinta ocasión (luego de Salvando al Soldado Ryan, Atrápame Si Puedes, La Terminal y El Puente de los Espías).The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono aborda la batalla que sostuvo el equipo editorial de The Washington Post en los años 70 contra la Casa Blanca para publicar documentos reveladores sobre información oficial no dada a conocer a la ciudadanía estadounidense.Acerca de su trabajo con Streep, con quien conjunta talento por primera vez, afirmó sentirse honrado de este acercamiento profesional.