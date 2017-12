El terrible rodillazo que recibió 'El Chucky' en la cara

Publicidad

El 'Chucky' Lozano tuvo uno de sus partidos más difíciles hasta ahora en Holanda.Al jugador azteca no lo trataron nada bien en su primer Clásico, lo marcaron como nunca y no tuvieron piedad los jugadores del Ajax.En numerosas ocaciones, el ex jugador de Pachuca fue al suelo, pero la jugada más sensible se dio en una marcación doble del Ajax y ahí recibió un rodillazo en la cara.Por fortuna, Hirving pudo continuar en el partido, aunque los “Granjeros” terminaron perdiendo el Clásico por 3-0.