El city se lleva el derbi de Manchester y se aleja en la tabla

Manchester City capitalizó dos despistes defensivos de Romelu Lukaku para fijar un récord de victorias consecutivas en la Liga Premier al vencer el domingo 2-1 a Manchester United, sacándole una ventaja de 11 puntos a su acérrimo rival.Ambos fallos del atacante belga se produjeron en el área chica del United al defender en jugadas de pelota detenida. El español David Silva y el argentino Nicolás Otamendi no perdonaron a boca de jarro a los 43 y 54 minutos.Marcus Rashford le dio el empate transitorio al United, también con la ayuda de un error de la zaga rival en el duelo de los dos mejores equipos de Inglaterra.Al embolsarse los tres puntos de su visita a Old Trafford, el City encadenó su 14va victoria seguida en la liga, algo nunca alcanzado en el curso de una temporada en la división de honor. Arsenal hilvanó 14 triunfos en 2002, pero a lo largo de dos temporadas.Fue la primera derrota del United en Old Trafford desde septiembre del año pasado, cuando perdió precisamente ante su vecino. El City se encargó de poner fin a la racha récord de 40 partidos del United sin perder en su casa.Y le dio al técnico del City Pep Guardiola otra victoria ante su némesis José Mourinho, la novena en 20 duelos entre los dos estrategas. Mourinho ha ganado cuatro.El penal convertido por Wayne Rooney a los 77 minutos le dio el domingo a Everton el empate 1-1 en el derbi de Merseyside.Liverpool se había adelantado poco antes del descanso en su estadio Anfield mediante el gol de Mohamed Salah. El atacante egipcio se consolidó en la cima de la tabla de cañoneros de la Liga Premier inglesa con 13 conquistas.El local tenía el partido dominado hasta que un empujón de Dejan Lovren derribó a Dominic Calvert-Lewin. Rooney se encargó de la pena máxima, definiendo con un disparo por todo el medio, para su primer tanto en el derbi, ahora en su segundo ciclo con Everton.Sam Allardyce sigue invicto en los tres partidos que ha dirigido tras su nombramiento como técnico de Everton. Aunque no gana en Anfield desde 1999, sacar el punto en la cancha de su clásico rival fue un buen premio para Everton, décimo en la tabla.Liverpool se mantiene en el cuarto lugar, a dos puntos del tercero Chelsea.A primera hora, un gol de cabeza de Olivier Giroud a los 88 minutos rescató para Arsenal el empate 1-1 en su visita a Southampton.El delantero francés, que ingresó en el segundo tiempo, peinó el centro desde la izquierda colgado por el chileno Alexis Sánchez. Fue el premio al empuje final de Arsenal en el estadio St. Mary.Fue el 17mo gol de Giroud como suplente para empatar un récord de la Premier, que ahora comparte con el noruego Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United.Charlie Austin puso en ventaja a Southampton tras un contragolpe en el tercer minuto, el cuarto gol del delantero en sus últimos tres partidos como titular.Arsenal quedó en el quinto lugar de la tabla, un punto por delante de Tottenham y Burnley. Southampton, el equipo dirigido por el técnico argentino Mauricio Pellegrino, se sitúa décimo.