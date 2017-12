Esperan más rating para la final

Publicidad

Después del alcance que tuvo la final de ida de este Apertura 2017, y tras el anuncio de que estará abierta para toda la gente en Monterrey y sus alrededores, el duelo definitivo por el título del Apertura 2017 podría acercarse a la marca histórica (41 puntos) en cuanto a rating de una final, que pertenece al América vs Cruz Azul del Clausura 2013.Ya de por sí, y aunque se trata de una final totalmente regional, el encuentro que se llevó a cabo en el estadio Universitairio rebasó las expectativas generadas en cuanto al alcance que pudiera tener con los Tigres y el Monterrey, en un clásico más.En transmisión simultánea, por Televisa y Tv Azteca, este partido alcanzó los 20.7 puntos de rating divididos en 8.6 para los de Chapultepec y 12.1 para los de Ajusco.Este número estuvo cerca de los 21.8 y 23.1 puntos de ráting que tuvieron los juegos de ida de las finales Tigres vs Pumas (Apertura 2015) y Tigres vs Chivas (Clausura 2017), respectivamente, en las que uno de los contendientes era de gran convocatoria.Aunque todavía lejos de las marcas históricas de aquella final del Clausura 2013, en la que el América obtuvo un título más, se espera que el duelo de esta tarde pueda acercarse (también será en simulcast), al segundo lugar histórico, que se presentó en la vuelta de la final del Clausura 2004, entre Pumas y Chivas, que tuvo un total de 36 puntos.En lo que se refiere a la audiencia de otros duelos definitivos por el título, destacan los del ya citado Apertura 2015 (Pumas vs Tigres en el Olímpico Universitario), con 29.3 puntos; y el del Apertura 2014, disputado entre los Tigres y el América, que para la vuelta marcó 26.3 puntos de rating, números a los que puede llegar la final de hoy.Ráting41 PUNTOS DE RATING tuvo la final del Clausura 2013 (América vs Cruz Azul), como el partido con más audiencia en la historia.