¿Márquez contra Pacquiao de nuevo?

Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez reveló en una entrevista con ESPN que rechazó 100 millones de dólares para pelear por quinta ocasión contra Manny Pacquiao, esto después de que en el 2012 el mexicano noqueara al filipino.El boxeador confesó que, después de su victoria contra ‘Pacman’, llegó una oferta millonaria. Sin embargo declinó debido al temor de que robaran la pelea o de una posible lesión."Qué tal si me roban la pelea, no sabemos qué es lo que puede pasar, capaz que doy un mal golpe y me lastimo. Para que nos arriesgamos”.Fue este pasado viernes cuando se cumplió justamente 5 años de aquella noche memorable desde Las Vegas, donde le apagó las luces al filipino.