Tigres le da la vuelta a los Rayados

El gol que adelanta a Monterrey apenas al minuto 2 pic.twitter.com/6mQdyLtPRd — Marisol González (@marisolglzz) December 11, 2017

Al minuto 2', Dorlan Pavón anota el primero del partido y puso adelante a Monterrey con un gran gol de larga distancia.Sin embargo, Eduardo Vargas empató el encuentro con otro disparo de media distancia al minuto 30'.Unos minutos después. el cuadro felino anotó el segundo gol del partido a través de Francisco Meza.Al Apertura 2017 sólo le restan 90 minutos oficiales, quizá algunos más si el empate persiste cuando el cronómetro del árbitro central empiece a sonar. Tigres y Monterrey, sin embargo, tendrán la última palabra.Después de la primera etapa de la final, la cual finalizó con un empate 1-1 en el “Volcán”, el estadio BBVA Bancomer será sede de una nueva edición del Clásico Regio, ésta muy diferente a las que anteriormente recibió, pues en esta ocasión están en juego más de tres puntos.Un duelo condicionado por las condiciones climáticas tan extremas bajo las cuales se jugó, aunque intenso, fue el que se vivió en la ida a media semana.Una tónica que se espera se mantenga hoy pese a las sensibles bajas en ambos conjuntos.Por la tarjeta roja que recibieron en la ida, Leonel Vangioni por Monterrey y Hugo Ayala de Tigre, no podrán ser contemplados por Antonio Mohamed y Ricardo Ferretti respectivamente, quienes pese a contar con elementos para suplirlos, tendrán que resolver la ausencia de dos elementos titulares y fundamentales en su esquema.Por su parte Nicolás Sánchez, autor del gol albiazul y quien abandonó la cancha del “Volcán” al término del primer lapso debido a una molestia, aseguró que está listo para la vuelta si el “Turco” así lo considera, aunque todo parece que será el juvenil César Montes quien tome el lugar en la defensa central Rayada.“Para ganar esta final hay que tener tranquilidad, nos llevamos un buen resultado (de la ida). Tuve que salir por precaución, pero no creo que tenga problema para el domingo”, dijo el defensor argentino al término del duelo del jueves.Importante recordar que ésta es la tercera final consecutiva de Tigres con el “Tuca”, y también la tercera en la que llegan a la vuelta luego de un empate en la ida.Ante América (Apertura 2016) los universitarios vencieron en penales, mientras que ante Chivas (Clausura 2017), cayeron en el segundo partido.Monterrey, por su parte, vivirá su segunda final en su nueva casa, (además recibirá la final de Copa a finales de diciembre), misma que ya cuenta con una experiencia de este tipo pero no demasiado alegre.Y es que en el Clausura 2016, Víctor Guzmán, jugador de Pachuca obtuvo un gol de último minuto que definió la serie a favor de los Tuzos y dejó congelados a los regios.