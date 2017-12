Descienden temperaturas en zonas altas de la capital

La madrugada del sábado se registró la temperatura más baja en el municipio, de 3.3 grados Centígrados en la comunidad Puerto de Barrientos, esto luego de la entrada de la tormenta invernal número 14, que azota gran parte del territorio mexicano.

Así lo dio a conocer el encargado del despacho de la Dirección de Protección Civil (PC), José Barrera, quien aseguró que la dependencia a su cargo realizó dos recorridos por los puntos mas altos de la Sierra de Santa Rosa, como parte del operativo que se realiza en temporada para mantener segura a la población ante ‘la caída de la aguja del termómetro’.

El funcionario informó que el primero de ellos se realizó entre las 7 y 9 de la noche, en donde se registraron temperaturas normales para la época.

El segundo comenzó a partir de la 1 de la madrugada, hora en la que se registraron los 3 grados en Puerto de Barrientos, así como de 5 y 6 grados en el resto de las poblaciones que se localizan en las zonas altas de la sierra.

Informó que los recorridos de vigilancia se mantendrán permanentemente con el objetivo de prevenir riesgos entre la población que habita esta parte del municipio, sobre todo entre los sexagenarios y los infantes, sectores de la población que más se ven afectados por las inclemencias del tiempo.

En este sentido, agregó que Protección Civil trabaja de manera vinculada con la Dirección de Desarrollo Rural para recorrer los sitios, contactar a los delegados y entregar información con recomendaciones para la temporada de frío, así como canalizar a los habitantes que requieran un sitio donde resguardarse, en caso de no contar con uno.

En la zona se ubican también comunidades como Puerto de Santa Rosa; Camino Real de Santa Rosa; El Varal; El Potrero; Lagunillas; Puerto de Barrientos, Cerro del Mocho; Las Cumbres; 3 Caminos; El Tablón; El Zorrillo; La Concepción; Ciénega de Bustos; Llanos de la Fragua; Agua Colorada; San Bartolo; Cañada de la Virgen; Cascada de Lagunillas; Rancho de Enmedio, mismas en las que espera que en las próximas hora la temperatura descienda hasta -5 grados centígrados.

Recomendó a la población en general no exponerse a cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien, consumir cítricos, beber constantemente líquidos, no fumar en lugares cerrados y en caso de presentar enfermedades respiratorias, no automedicarse y acudir al médico.